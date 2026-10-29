ظرفیت‌ های لجستیکی، تجاری و ترانزیتی آذربایجان غربی بررسی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب تربتی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران در خصوص سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به استان گفت: این سفر با هدف بررسی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری استان، پیگیری مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی و ارزیابی زمینه‌های زیرساخت‌های اقتصادی انجام می‌شود.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این سفر اظهار کرد: بازدید از منطقه آزاد ماکو و پایانه مرزی بازرگان از مهم‌ترین بخش‌های برنامه سفر وزیر امور اقتصادی و دارایی به آذربایجان‌غربی است و همچنین در این بازدیدها، ظرفیت‌های لجستیکی، تجاری و ترانزیتی منطقه و زیرساخت‌های توسعه همکاری‌های اقتصادی با کشور ترکیه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

تربتی افزود: با توجه به موقعیت راهبردی آذربایجان‌غربی در همسایگی چند کشور و برخورداری از مرزهای فعال تجاری، توسعه زیرساخت‌های مرزی، تسهیل فرایندهای گمرکی و تقویت ظرفیت‌های ترانزیتی می‌تواند نقش مؤثری در افزایش مبادلات اقتصادی، جذب سرمایه‌گذاری و بهره‌گیری از فرصت‌های تجارت منطقه‌ای داشته باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی با بیان این که بازدید از طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی در شهرستان ارومیه و برگزاری جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی از دیگر محورهای این سفر است. ادامه داد: این برنامه‌ها فرصت مناسبی برای طرح مسائل فعالان اقتصادی، بررسی موانع پیش‌روی سرمایه‌گذاری و پیگیری راهکارهای بهبود فضای کسب‌وکار را فراهم می‌کند.

تربتی همچنین از پیش‌بینی برگزاری جلسه شورای هماهنگی دستگاه‌های تابعه وزارت امور اقتصادی و دارایی در استان خبر داد و گفت: در این نشست، هماهنگی میان مجموعه‌های اقتصادی وابسته به وزارتخانه و بررسی مسائل مرتبط با مأموریت‌های این دستگاه‌ها در دستور کار قرار دارد.

نماینده وزیر و مدیرکل امور اقتصادی و دارایی آذربایجان‌غربی خاطرنشان کرد: این سفر فرصتی برای طرح مستقیم ظرفیت‌ها، نیازها و اولویت‌های اقتصادی استان در سطح ملی است. انتظار می‌رود با پیگیری نتایج نشست‌ها و بازدیدهای میدانی و استمرار هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، زمینه تسریع در رفع موانع، تقویت سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری مؤثرتر از مزیت‌های مرزی و تجاری آذربایجان‌غربی فراهم شود.