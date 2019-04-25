حال ناخوش گردشگری سلامت در خراسان‌ جنوبی

خبرگزاری مهر -گروه استان‌ها: وقتی سخن از گردشگری به میان می‌آید بیشتر از هر چیز تفریح و نشاط و سرگرمی به ذهن متبادر می‌شود که در جای خود بسیار ارزشمند و مورد نیاز روح و روان انسان است. اما در گوشه گوشه دنیا و ایران افرادی گاه با اهدافی غیر بازدید از آثار تاریخی و باستانی و تفریح قدم به کشوری غریب می‌گذارند.

در مناطقی که سطح مراکز درمانی از وضعیت بسیار ایده‌آلی برخوردار بوده و یا چشمه‌های آب گرم و معدنی مفید برای بدن وجود دارد، بسیاری از افراد برای درمان بیماری و مشکل جسمی خود نیز عزم سفر می‌کنند که در اصطلاح به این نوع از گردشگری، گردشگری سلامت می‌گویند.

در خراسان‌جنوبی نیز چند سالی است با توجه به هم مرز بودن دیار خاوران با کشور افغانستان سخن از گردشگری سلامت و ضرورت ورود استان به این مقوله زده می‌شود. نگاهی به وضعیت گذشته و حال گردشگری سلامت در استان می‌تواند در برنامه‌ریزی برای آینده مفید واقع شود.

محمد دهقانی فیروز آبادی رئیس فعلی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در تاریخ اول شهریور ماه ۹۵ که معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی را بر عهده داشت در یک نشست خبری بیان کرد طرح گردشگری سلامت در خراسان‌جنوبی به نتیجه نرسیده است.

وی همچنین در آن تاریخ تصریح کرد که بیمارستان ولی عصر بیرجند اقدامات بسیار خوبی در زمینه گردشگری سلامت انجام داده ولی هنوز منجر به اخذ مجوز برای گردشگری نشده است.

اما نکته مهم وضعیت فعلی خراسان‌جنوبی بعد از گذشته دو سال از بیان بی نتیجه بودن طرح گردشگری سلامت در استان و راهکار بهبود وضعیت این نوع از گردشگری در دیار خاوران است.

حجت‌الاسلام سید علیرضا عبادی نماینده مردم، بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با مهر اظهار کرد: رونق گرفتن گردشگری سلامت در استان نیازمند فعالیت بیشتر دفتر وزارت امور خارجه در خراسان‌جنوبی است.

نیازمند رایزنی با سفرای کشورهای همسایه هستیم

وی اظهار کرد: اگر دفتر وزارت امور خارجه در خراسان‌جنوبی با سفرای کشورهایی چون افغانستان و پاکستان و حتی کشورهای آسیای میانه رایزنی داشته باشد، می‌توان به رونق گردشگری در این منطقه امیدوار بود.

نماینده مردم بیرجند، درمیان و خوسف در مجلس بیان کرد: البته بخش درمان در خراسان‌جنوبی نیز باید نگاه فرامرزی خود را تقویت کرده و در این زمینه تبلیغات بیشتری در کشورهای هدف چون افغانستان داشته باشد.

کویری بودن بخش غربی افغانستان از موانع جذب گردشگر سلامت از کشور همسایه

عبادی با اشاره به یکی از موانع رونق گردشگری سلامت، ادامه داد: قسمت غربی افغانستان که هم مرز با خراسان‌جنوبی است به واسطه کویری بودن تراکم جمعیت کمی دارد و تبلیغات ما از استان‌های هم مرز با افغانستان باید فراتر رود.

مرتضی عربی، معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی نیز در این زمینه به خبرنگار مهر اظهار کرد: گردشگری سلامت به عنوان یکی از بزرگترین صنایع گردشگری حاصل از به هم پیوستن دو صنعت پردرآمد سفر و پزشکی در جهان است.

وی بیان کرد: خراسان‌جنوبی با دارا بودن قابلیت‌های فراوان در زیر شاخه‌های گردشگری سلامت (طبیعی، طب سنتی، امکانات پزشکی) جز استان‌های مستعد در کشور محسوب می‌شود.

قوی نبودن حمل و نقل خراسان‌جنوبی مانع رونق گردشگری سلامت

معاون گردشگری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی ادامه داد: تقویت زیرساخت‌های حمل و نقل در خراسان‌جنوبی چون حمل و نقل ریلی، هوایی و زمینی می‌تواند یکی از عوامل تأثیرگذار در جذب گردشگران سلامت در استان و عدم تقویت موارد مذکور از موانع رونق گردشگری سلامت در خراسان‌جنوبی است.

عربی یادآور شد: در زمینه جذب گردشگران سلامت در شاخه طبیعت درمانی و استفاده از آب‌های معدنی خراسان‌جنوبی با دارا بودن مناطق کویری و بکر و آرام، چشمه‌های آبگرم فردوس، لوت، دیگ رستم و مرتضی علی در طبس سالیانه گردشگران داخلی و خارجی زیادی را جذب کرده است.

جلال احمدی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند نیز در این زمینه گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مرز خراسان جنوبی با کشورهای هدف برای جذب گردشگر سلامت چون افغانستان بیشتر یک مرز تجاری است، گفت: رونق گردشگری سلامت مستلزم مرزی است که بیشتر از جنبه تجاری عموم افراد از آن مرز رفت و آمد کنند.

نگاه صرف تجاری به مرز مانع رونق گردشگری سلامت

وی در زمینه زیر ساخت‌های گردشگری سلامت در خراسان‌جنوبی بیان کرد: وقتی مرز زمینی بیشتر جنبه تجاری داشته باشد یک افغانستانی ترجیح می‌دهد برای ورود به ایران از مرز خراسان رضوی وارد شود.

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ادامه داد: از طرف دیگر ما نیاز به آژانس‌های گردشگری فعال در بحث گردشگری سلامت داریم تا نیاز گردشگر در زمینه اقامت و رفت و آمد را تأمین و در این زمینه تبلیغات لازم را انجام دهد.

سه مرکز درمانی بیرجند مجوز فعالیت در بحث گردشگری سلامت دارند

احمدی یادآور شد: سه بیمارستان رازی، ولی عصر (عج) و بیمارستان ایران مهر مجوز لازم برای بحث گردشگری سلامت را دارند و اکنون نیز درمان برخی از اتباع افغانستانی در این بیمارستان‌ها صورت می‌گیرد.

دکتر کاظم قائمی رئیس پیشین دانشگاه علوم پزشکی بارها در سخنرانی‌های خود از خاطره درمان یک بیمار عراقی در بیمارستان رازی بیرجند که پس از سال‌ها توانست پا بر زمین گذاشته و راه برود به عنوان یکی از خاطرات شیرین دوران طبابت یاد کرده است.

همان بیماری که قرار شد به جای پرداخت هزینه درمان بیماری هرگاه چشمش بر گنبد سید الشهدا (ع) افتاد، دعای خیر خود را روانه پزشکان این دیار کند.

امید است که با رونق گرفتن گردشگری سلامت در خراسان‌جنوبی همه پزشکان متخصص و دلسوز خراسان‌جنوبی چنین خاطره شیرینی را در کارنامه طبابت خود به یادگار داشته باشند.