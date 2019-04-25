۳۳ گونه جانوری خراسان رضوی در خطر انقراض قرار دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج همتی اظهار کرد: از میان مجموع مهره داران کشور ایران تعداد ۷۴ مهره دار در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی( ICUC) قرار دارند و در رده‌های مختلف خطر انقراض قرار دارند.

وی افزود: از مجموع گونه‌های جانوری استان نیز تعداد ۳۳ گونه در فهرست سرخ این اتحادیه قرار دارد که خوشبختانه امسال با بارندگی‌های صورت گرفته وضعیت زیستی این گونه‌های جانوری بهتر شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان خراسان رضوی ادامه داد: آهو شاخص گونه‌های جانوری استان خراسان رضوی است و هم اکنون طبق سرشماری‌ها افزون بر دو هزار و ۵۰۰ رأس آهو در خراسان رضوی وجود دارد ضمن اینکه کل و بز و قوچ و میش نیز در استان زیست دارند که بارندگی‌ها شرایط زیستی این گونه‌ها را هم ارتقا داده است.

وی گفت: این استان دارای ۴۱ منطقه تحت حفاظت است و وسعت این مناطق معادل دو و نیم میلیون هکتار است که از این منظر و به لحاظ تعداد مناطق زیستی تحت حفاظت این استان رتبه اول کشور را داراست.

همتی تصریح کرد: تنوع بالای زیستی در خراسان رضوی ناشی از تنوع زیستگاه‌های آن است و ادامه رشته کوه البرز در این استان، وجود قله بینالود، دشت سرخس، همجواری با صحرای قره قوم ترکمنستان، نزدیکی با رودخانه هریرود و مجاورت با کویر مرکزی ایران از جمله شرایط جغرافیایی و زیستگاهی متنوعی است که این استان را جز استان‌های برتر کشور در زمینه تنوع زیستی قرار داده است.

وی بیان کرد: ۲۰ درصد مساحت ۱۱۷ هزار و ۷۶۹ کیلومترمربعی خراسان رضوی معادل دو میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار زیر پوشش اداره کل حفاظت محیط زیست قرار دارد و همه این مساحت با بارندگی‌های خوب امسال سبزپوش شده است.