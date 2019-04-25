روز جهانی دختران و ICT برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان فناوری اطلاعات با مشارکت افراد فعال در زمینه فناوری اطلاعات، کارآفرینان موفق، آموزش و پرورش و سازمان نظام صنفی این سری رویدادها را با هدف چشم‌اندازسازی کارآفرینی برای دختران دبیرستانی برگزار کرد.

دانش‌آموزان ۱۵ مدرسه در این برنامه‌ها مشارکت داشتند. دانش آموزان طی دوره‌هایی۳ روزه بر اساس ایده‌های خلاقانه‌ی خود، گروه‌هایی را شکل دادند و با مربیانی که برایشان در نظر گرفته شده بود مهارت آموزی را آغاز کردند.

این مربیان که همگی جز مدیران کسب و کارهای موفق و شناخته شده هستند، در راستای مسئولیت اجتماعی خود در این برنامه مشارکت کردند.

صبح امروز پنج شنبه دانش آموزان برگزیده این رویدادها به ارائه کارهای خود پرداختند.

توانمندسازی دختران و زنان، از جمله اهداف برگزاری چنین رویدادهایی است. آشنایی آنها با ابزارهای نوین عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند امکان مشارکت بیشتر زنان را مهیا کند.

در کنار برنامه اصلی هفت کارگاه مختلف برای دختران مقطع ابتدایی تا دبیرستان که در این رویدادها شرکت کرده‌اند، برگزار خواهد شد.

در این برنامه علیرغم اعلام قبلی، محمدجواد آذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور نداشت.