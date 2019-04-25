نادعلی زاده به خبرنگار مهر گفت: جلد نخست از مجموعه ۱۰ جلدی «تعزیه نامه‌های استاد غلامعلی نادعلی زاده» به کوشش، تصحیح و ویرایش من از سوی انتشارات کتاب سمنگان در سی‌ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به مخاطبان عرضه می‌شود. این این مجموعه شامل ۴۰۰ مجلس تعزیه، هر جلد ۴۰ مجلس از آثار استاد غلامعلی نادعلی زاده (نادی دامغانی) ملقب به ملک الشعرای تعزیه ایران است.

وی افزود: قرار بود چاپ جدید کتاب «شبیه از نگاه فقیه: تعزیه در آرای فقیهان و عالمان شیعه» نیز در نمایشگاه عرضه شود، اما متأسفانه مراحل این بازنشر به اتمام نرسید، اما این کتاب حتماً امسال در دسترس مخاطبان قرار می‌گیرد.

نادعلی زاده در ادامه تهیه چند کتاب را به مخاطبان توصیه کرد: کتاب‌های مجموعه سرو انتشارات آرما را من توصیه می‌کنم که حتماً مخاطبان تهیه کرده و مطالعه کنند. تاکنون از این کتاب‌ها که در حوزه جامعه شناسی تشیع هستند بیش از ۱۴ عنوان منتشر شده است. انتشارات آرما نیز در سی‌ودومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در شبستان راهروی ۳۰ غرفه شماره ۴۱ حضور دارد. همچنین کتاب «اربعین مرثیه» از انتشارات سپیده باوران را نیز توصیه می‌کنم که در شبستان راهروی ۲۱ غرفه شماره ۳۸ عرضه می‌شود. در نهایت «فرهنگ سوگ شیعی» نوشته محسن حسام مظاهری از انتشارات خیمه را توصیه به مطالعه‌اش دارم. نشر خیمه هم در شبستان راهروی ۲۳ غرفه شماره ۱۵ حضور دارد.

مسلم نادعلی زاده، دارای مدرک کارشناسی ارشد معارف اسلامی و دکترای زبان و ادبیات فارسی است. «تعزیه به مثابه ارتباطات آیینیِ شیعه در ایران (از صفویّه تاکنون)»، و «گونه شناسی ادبیات منظوم شیعی از آغاز صفویه تا پایان قاجار» به ترتیب عناوین پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و دکتری نادعلی زاده است.

ریاست اداره ویرایش و نشر دانشکده علوم حدیث شهر ری و تدریس در دانشگاه علمی کاربردی شهید مطهّری از جمله سوابق آموزشی نادعلی زاده است. نادعلی زاده همچنین با همکاری عمویش غلامعلی نادعلی زاده (ملقب به ملک‌الشعرای تعزیه ایران) با پژوهش بر نسخه‌های قدیمی تعزیه تعدادی از آنها را با عنوان کلی مجموعه تعزیه‌نامه‌های «این رستخیز عام» منتشر کردند. عناوین تعدادی از کتاب‌های منتشر از این مجموعه به این شرح است: «شهادت حضرت علی اکبر»، «شهادت پسران امام حسین»، «شهادت حربن یزید ریاحی؛ چهار سردار» و «شهادت حضرت ابالفضل».

«شبیه از نگاه فقیه: تعزیه در آرای فقیهان و عالمان شیعه» مهم‌ترین پژوهش نادعلی زاده در حوزه تعزیه است. پیشتر هیچ محققی در زمینه نگاه عالمان فقهی عالمان شیعه به این هنر عاشورایی نپرداخته بود. «رفرف عشق: مدایح و مراثی اهل بیت اطهار علیهم السلام»، «منتخب گلستان سعدی» و «خداوند داد داد» از دیگر تالیفات منتشر شده نادعلی زاده است.