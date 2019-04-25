فناوری ارتباطات می تواند به توزیع کالا و خدمات اقتصادی کمک کند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر ناظمی صبح امروز در حاشیه برنامه روز جهانی دختران و ICT که در پردیس سینمایی باغ کتاب تهران برگزار شد گفت: زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات به چالش‌های جامعه کمک می‌کند.

وی ادامه داد: در حوزه آموزش و پرورش، ممکن است در منطقه‌ای کیفیت آموزش عادلانه نباشد، برخی شهرها نسبت به برخی دیگر برخوردارتر باشند، در این مناطق، زیرساخت‌های حوزه فناوری و اطلاعات می‌تواند کمک کننده باشد.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات افزود: افراد صرف نظر از اینکه در کجا زندگی می‌کنند و آموزش می‌بینند باید از کیفیت آموزش مناسب برخوردار باشند و با توجه به توسعه زیر ساخت اینترنت در کشور، از لحاظ آموزش، آزمون دهی و ارزیابی می‌توانیم از این ابزار استفاده کنیم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در حال حاضر در چند روستا و چند مدرسه از پلتفرم‌های آموزشی استفاده می‌شود و در حوزه آموزش کارآفرینی به دختران و پسران برای اینکه از سن مدرسه آموزش کارآفرینی داشته و چشم‌انداز آنها به مهندس و پزشک شدن تغییر کند، فعالیت‌هایی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در حوزه توانمند سازی اقتصادی نیز فناوری اطلاعات می‌تواند کمک کند. این بخش دو جنبه دارد. افرادی هستند که در توانمندی سازی اقتصادی خودشان تلاش می‌کنند و می‌توانند کارآفرین باشند و افرادی که به عنوان مثال محصولاتی را تولید می‌کنند اما ابزارهایی برای توزیع در کشور ندارند. مانند زنان روستایی که صنایع دستی دارند ولی نمی‌توانند در بازار بزرگ ملی به فروش برسانند. برای همین پلتفرم‌های حوزه فناوری ارتباطات اطلاعات کمک می‌کند تا آنها بتوانند این را انجام بدهند. در همین راستا در حال حاضر در روستاهای فیروزکوه این کار را شروع کرده‌ایم.

رئیس سازمان فناوری اطلاعات ادامه داد: در حوزه افزایش آگاهی‌های بهداشتی و آگاهی‌هایی که برای حوزه سلامت مؤثر است نیز فناوری اطلاعات می‌تواند کارکردهای بیشتر داشته باشد. بحث سلامت الکترونیک و آگاهی رسانی‌ها مهم است که این موضوع جدید بوده و بعد از دستور رئیس جمهور در مورد دولت الکترونیک بحث سلامت الکترونیک در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه ادامه داد: فکر می‌کنم کارهای انجام نشده در این حوزه بیش از خلاءها است و این به دلیل حاشیه‌هایی بوده که وجود داشته و مدیران کمتر تمایل برای ایجاد این پلتفرم‌ها تمایل داشته‌اند.

ناظمی افزود: خیلی از پلتفرم‌های آموزش کسب و کار به دختران پیش از این هم می‌توانست باشد اما گاهی اوقات به دلیل انگ‌هایی که زده می‌شود ورود به این حوزه‌ها محتاط‌تر می‌شود و شاید سو استفاده‌هایی صورت می‌گیرد که منجر به کاهش مشارکت اجتماعی در این موضوع می‌شود.