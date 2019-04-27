تظاهرات اعتراضی جلیقه زردها امروز هم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، معترضان فرانسوی موسوم به جلیقه زردها امروز نیز دست به برگزاری تظاهرات اعتراضی می‌زنند.

این در حالی است که «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه در پاسخ به خواسته‌های «جلیقه زردها»، به آنها وعده داد که از مالیات‌ها کاسته و در عین حال بازنشستگی را افزایش دهد.

ماکرون همچنین وعده داد که در خدمات رفاهی نیز تغییراتی ایجاد کند.

گفتنی است تظاهرات جلیقه زردها از ماه نوامبر به بهانه افزایش قیمت بنزین آغاز شد. معترضان دولت را به بی عدالتی اقتصادی متهم می‌کنند.

تظاهرات جلیقه زردها وارد ۲۴ امین هفته خود شده است.