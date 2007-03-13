حجم دروس آموزشی فرصت کتابخوانی را از کودکان گرفته است

محسن هجری - نویسنده - درخصوص وضعیت ادبیات کودک و نوجوان به خبرنگار مهر گفت: نیمی از مشکلات این حوزه به آثار تالیفی و بخشی نیز به مخاطبان بازمی گردد. البته انتقادات نسبت به برنامه ریزیهای درسی وزارت آموزش و پرورش هم به قوت خود باقی است.

این نویسنده کودک و نوجوان تصریح کرد: امروز نوجوانان تمایل به سمت رسانه های دیداری دارند و از کتابخوانی سنتی فاصله گرفته اند. به نظر من معرفی کتاب در اینترنت مخاطبان را از ارتباط روانی و تنگاتنگ با اثر باز می دارد و تاثیری لازم را بر آنان ندارد.

وی افزود: در حالی که آثار تالیفی مطلوبی درحوزه کودک و نوجوان منتشر می شود که معرف خلاقیت های نویسندگان است اما بچه ها عملا فرصتی برای خواندن این آثار ندارند.

هجری ادامه داد: من با ترجمه آثار وارداتی مخالف نیستم. کودک و انسان موجودی جهانی است و به هرجایی که مملو از خیال باشد انس می گیرد. البته این را هم اضافه کنم که بحران رویکرد وسیع به آثار ترجمه ای تنها متوجه ایران نیست بلکه درحال حاضر تمام جهان را در برمی گیرد. فراموش نکنیم که با انتشار کتاب های هری پاتر اغلب کشورهای جهان ذوق زده شدند.

نویسنده " یک سبد خاطره " خاطرنشان کرد: ادبیات مقوله ای خیال انگیز است که این ویژگی درباره کودکان به اوج خود می رسد. درباره جایگاه کتاب های تخیلیهم باید بگویم که در این حوزه هنوز به مرحله ای قابل توجه دست نیافته ایم تا بتوانیم با آثار سایر کشورها به رقابت بپردازیم. می توان برای تقویت ادبیات تخیلی از فانتزی مدرن، فانتزی بومی و سبک های دیگر استفاده کرد.