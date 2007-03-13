ایران پنجمین قدرت امدادی جهان است

هادی غروی ، مربی بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد گفت: ستادهای حوادث غیر مترقبه پس از زلزله بم در تمام استانهای کشور فعال شده است.

وی افزود: آموزش ، اعمال بازدارنده تلفات در حوادث غیر مترقبه است ، پس باید بر امر آموزش در سطح بین المللی و کشوری توجه ویژه داشت.

غروی خاطر نشان کرد: آموزش از طریق رسانه ها می تواند به گسترش چگونگی مقابله با حواددث طبیعی کمک و آن را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: با ایجاد مدیریت بحران از زمان وقوع حوادث توجه به این امر و شکل گیری این مدیریت در سطح پایین جامعه که خانواده ها هستند ، زمینه ساز عملکرد و تهیه در زمان بحران است.