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۲۲ اسفند ۱۳۸۵، ۱۱:۱۵

مربی بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ:

ایران پنجمین قدرت امدادی جهان است

ایران پنجمین قدرت امدادی جهان است

ایران ، از نگاه صلیب سرخ جهانی پنجمین قدرت امدادی است اما نبود نیروهای آموزش دیده از معضلات اصلی امدادرسانی در کشور است.

هادی غروی ، مربی بین المللی هلال احمر و صلیب سرخ در گفتگو با خبرنگار مهر در بجنورد گفت: ستادهای حوادث غیر مترقبه پس از زلزله بم در تمام استانهای کشور فعال شده است.

وی افزود: آموزش ، اعمال بازدارنده تلفات در حوادث غیر مترقبه است ، پس باید بر امر آموزش در سطح بین المللی و کشوری توجه ویژه داشت.

غروی خاطر نشان کرد: آموزش از طریق رسانه ها می تواند به گسترش چگونگی مقابله با حواددث طبیعی کمک و آن را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: با ایجاد مدیریت بحران از زمان وقوع حوادث توجه به این امر و شکل گیری این مدیریت در سطح پایین جامعه که خانواده ها هستند ، زمینه ساز عملکرد و تهیه در زمان بحران است.

کد مطلب 460289

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