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۱۶ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۴۳

امام جمعه ملارد: عادی‌سازی گناه از آسیب‌های جدی جامعه است

امام جمعه ملارد: عادی‌سازی گناه از آسیب‌های جدی جامعه است

ملارد- امام جمعه ملارد با تأکید بر رعایت تقوای الهی، عادت به گناه و کوچک شمردن آن را از آسیب‌های جدی اخلاقی جامعه دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی خوبانی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ملارد، با توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین آسیب‌های اخلاقی، عادت کردن به گناه و عادی‌انگاشتن آن است.

وی افزود: غیبت، دروغ، آزار دیگران و تضییع حقوق مردم در اثر تکرار ممکن است برای انسان عادی جلوه کند، در حالی که کوچک شمردن گناه نیز از گناهان کبیره به شمار می‌رود.

امام جمعه ملارد با تأکید بر ضرورت خودسازی، تصریح کرد: انسان مؤمن باید به جای پرداختن به عیب دیگران، همواره در مسیر اصلاح نفس و برطرف کردن کاستی‌های خود گام بردارد.

خوبانی در بخش دیگری از سخنان خود با گرامیداشت روز خبرنگار، بر نقش رسانه‌ها در مقابله با جنگ شناختی و خنثی‌سازی جنگ روانی دشمن تأکید کرد.

کد مطلب 6910397

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