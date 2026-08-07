ثبت ۲ میلیون و ۸۵۸ هزار تردد از مرز مهران

تاج الدین صالحیان در گفتگو با خبرنگار مهربا اشاره به ثبت بیش از ۷۵ هزار تردد در شبانهروز گذشته، اظهار داشت که شمار زائرانی که از آغاز ماه سفر تاکنون از گذرگاه بینالمللی مهران تردد کردهاند، به ۲ میلیون و ۸۵۸ هزار نفر رسیده است و روند بازگشت زائران به کشور از پایانه شهید سلیمانی همچنان ادامه دارد.
وی با بیان اینکه در ۲۴ ساعت گذشته، ۶۲ هزار و ۲۳۴ زائر ایرانی از مرز مهران به میهن بازگشتهاند، افزود: در همین بازه زمانی، ۲ هزار و ۷۷۰ زائر ایرانی از مرز خارج شدهاند و از ساعات ابتدایی امروز نیز در مجموع بیش از ۴۱ هزار تردد در مرز مهران ثبت شده است که نشان از جریان روان و بیوقفه بازگشت زائران دارد.
سخنگوی ستاد اربعین استان ایلام با اشاره به اینکه روند بازگشت زائران همچنان ادامه دارد، تصریح کرد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی و خدماتی، هیچ گونه مشکلی در روند بازگشت زائران وجود ندارد و امیدواریم با ادامه این روند، شاهد بازگشت ایمن و همراه با آرامش برای زائران اباعبدالله الحسین (ع) باشیم.
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