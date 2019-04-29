به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا حاجیان زاده، از فعالان، صاحب نظران و کارشناسان تعلیم و تربیت در سالن همایشهای غدیر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بر لزوم دقت در جایگاه دین در برنامهریزی درسی تاکید کرد.
وی گفت: ستاد همکاری حوزه علمیه و آموزش و پرورش بیش از ۱۲ سال است که شکل گرفته و ما در این ستاد دو عرصه را در دستور کار داریم که در این چند سال اخیر به عرصه اول بیشتر پرداخته شده است.
وی افزود: عرصه نخست ارتباط حضوری روحانیت با دانش آموزان است که در این طرح روحانیون ابتدا مهارتهای ارتباط مؤثر با دانش آموز را آموزش میبینند سپس صورت مقطعی و یا مستمر، کار تبلیغی خود را در مدارس انجام میدهند.
*بهرهمندی از اندیشمندان حوزوی در برنامههای آموزشی
حاجیان زاده بیان کرد: عرصه دومی که به موضوع این همایش ربط پیدا میکند و در دوره جدید بر این عرصه بیشتر تأکید داریم، بهره مندی از اندیشمندان حوزوی در برنامههای آموزشی و تربیتی آموزش و پرورش است که یک کار علمی بوده و نیازمند هیئتهای اندیشه ورز و تبادل فکر است.
وی با بیان اینکه مسائل بسیاری در آموزش و پرورش داریم که باید توسط حوزه پاسخ داده شود، بیان داشت: به قول معروف در کف مدرسه مسائلی مطرح است که باید در میان اندیشمندان حوزوی مطرح شده و راهکاری برای آن به دست آورده شود و این یکی از اقدامات مهم به شمار میرود.
*چراغ راهی برای آینده آموزش و پرورش
مشاور عالی وزیر آموزش و پرورش یادآور شد: از جمله مصادیق عرصه دوم، یعنی بحث علم دینی و تأثیر آن در برنامههای آموزشی شروعی است که بعد از گذشت مقدمات آن به اینجا رسیده و باید چراغ راهی برای آینده آموزش و پرورش باشد.
*آغازی برای فعالیتهای آینده
وی تصریح کرد: این همایشی نیست که گفتگویی بشود و رها شود و چند سال بعد مجدداً چنین نشستهایی مطرح شود بلکه این همایش را آغازی برای فعالیتهای آینده میدانیم و از همه شما اندیشمندان دعوت میکنیم برای ارتقای سطح برنامههای درسی و جایگاه دین در آن کمک کنید.
حاجیان زاده با بیان اینکه بسیاری از موضوعات باید در هیأتهای اندیشه ورز بررسی و پاسخ داده شود گفت: از جمله آنها مراتب حیات طیبه و بحث نشاط در مدارس بوده که از سیاستهای وزیر است؛ همین طور مباحث مربوط به نحلههای کاذب و عقاید ضاله، آسیبهای اجتماعی در شقوق مختلف، موسیقی و مسائل خاص مدارس دخترانه لیست شده که در ارتباطهای اندیشهای با حوزه میخواهیم به راهکارهایی برسیم که در مدارس اجرا شود.
*نظریه پردازیها میبایست به کاربست عملی برسد
وی با بیان اینکه این نظریه پردازیها میبایست به کاربست عملی در نظام آموزش و پرورش منجر شود، خاطرنشان کرد: عنصر معلم نیز در کنار منابع آموزشی مهمترین عنصر است و برای کیفیت بخشی و توانمندسازی معلمین، در وزارت آموزش و پرورش ورودی از طریق دانشگاه فرهنگیان و مراکز ترتیب معلم میباشد و در برخی موارد مشکلاتی که هست از طریق آموزشهای ضمن خدمت حل خواهد شد.
*ورود آموزههای حوزوی در فرایند آموزشی دانشگاه فرهنگیان
دبیر ستاد همکاریها خاطرنشان کرد: تلاش کردهایم در همین ارتباط بین حوزه و آموزش و پرورش، آموزههای حوزوی در فرایند آموزشی دانشگاه فرهنگیان وارد شود و در همین راستا شعبهای از دانشگاه فرهنگیان با رویکرد تربیت مبلغ معلم در قم تأسیس شده است.
*نباید همه امور تربیت دینی را از آموزش و پرورش انتظار داشت
وی تأکید کرد: با این همه اقدامات باز هم چالشهایی وجود دارد، اما باید بدانیم ما یک آموزش رسمی داریم که در اختیار آموزش و پرورش است ولی در کنار آن آموزش غیررسمی که اثر آن به مراتب بیشتر میباشد نیز وجود دارد.
حاجیان زاده خاطرنشان کرد: صدا و سیما، فرهنگ عمومی خانوادهها، سینما، ارتباط گروه همسالان و بسیاری عوامل دیگر در اختیار آموزش و پرورش نیست بنابراین نباید همه امر تربیت دینی را از آموزش و پرورش انتظار داشت.
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