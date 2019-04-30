رئیس جمهوری کوبا هم تلاش برای کودتا در ونزوئلا را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی ان ان، «میگوئل دیاز کانل» رئیس جمهوری کوبا امروز سه شنبه تلاش برای کودتا در ونزوئلا را محکوم کرد.

رئیس جمهوری کوبا در این خصوص اعلام کرد: ما هر گونه تلاش در این راستا و به منظور ایجاد خشونت در ونزوئلا را به شدت محکوم می‌کنیم. خائنانی که خود را در رأس این حرکت قرار دادند، پلیس و سربازان را به همراه تسلیحاتشان به خدمت گرفته اند تا از این طریق به ایجاد تروریسم روی آوردند.

گفتنی است، وزیر دفاع ونزوئلا امروز سه شنبه تلاش برای کودتای نظامی علیه «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری قانونی و منتخب این کشور را رد و تاکید کرد این قبیل اقدامات زمینه ساز خشونت می‌شود.