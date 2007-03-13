به گزارش خبرنگار سیاسی مهر درمشهد، علی حاجی‌نیا صبح امروز درحاشیه نمایشگاه دانش هسته‌ای و دستاوردهای ملی درجمع خبرنگاران با اشاره به تولید 3 نوع آب سنگین در مجتمع آب سنگین اراک افزود: درمان سرطان و پیشگیری از آن، درمان بیماری‌ها و غیره از موارد درمان دارویی استفاده از آب سنگین است .

مدیرمجتمع آب سنگین اراک اظهار داشت : تاکنون 440 راکتور اتمی در دنیا وجود دارد که از این تعداد 34 عدد آنها از نوع کندویی است که در آن از آب سنگین استفاده می‌شود.

حاجی نیا خاطرنشان کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران ساخت راکتور برای تولید 20 هزار مگاوات برق است.