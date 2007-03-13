بین یونگ و مرفاوی اختلاف نظر وجود دارد

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهم ترین موارد اختلاف بین یونگ و مرفاوی در خصوص استفاده از محمود فکری در خط دفاعی بود ، موردی که در نهایت به سود مربی هلندی خاتمه یافت و کاپیتان کهنه کاراستقلال با توجیه اینکه کند و ساکن بازی می کند از ترکیب اصلی خارج شد.

یونگ که اعتقاد ویژه ای به بازی مرتضی ابراهیمی دارد، در بازی استقلال برابر ملوان به رغم مخالفت مرفاوی از وجود این بازیکن در ترکیب اصلی بهره برد و از وجود او در کنار حسین کاظمی به عنوان دومین هافبک دفاعی استقلال در قالب سیستم 2-5-3 بهره برد. یونگ از ابراهیمی خواسته بود تا نزدیک تر به مدافعان استقلال در کار دفاعی حضور یابد و حسین کاظمی با شرکت بیشتر درحملات تیمش نقش بازیساز را برای هافبک های استقلال ایفا کند.

یونگ که از اجرای سیستم مورد نظرش توسط آبی پوشان رضایت کامل داشت ، مخالف تعویض ابراهیمی بود. از سوی دیگر مرفاوی تمام ضعف تیمش را ناشی از این تغییر سیستم می دانست و از اواسط نیمه دوم اصرار به تعویض ابراهیمی داشت. مرفاوی سرانجام حوالی دقیقه 60 تصمیم به تعویض می گیرد. منصوریان را فرا می خواند و از وی می خواهد با شرح وظایفی خاص وارد زمین شود. یونگ متعجب از تصمیم مرفاوی از وی علت ورود منصوریان را به زمین جویا می شود و از سرمربی استقلال می پرسد:" منصوریان جای چه بازیکنی وارد زمین می شود؟" مرفاوی نیز از ابراهیمی به عنوان نخستین بازیکن تعویضی یاد می کند. اینجاست که یونگ با تعجب از مرفاوی سئوال می کند: "چرا ابراهیمی؟ او که خوب بازی می کند؟" اما مرفاوی توجه ای نمی کند. منصوریان را فرا می خواند و او را جانشین ابراهیمی می کند. یونگ نیز ساکت تر از قبل تنها به تماشای بازی اکتفا می کند.

این یک نمونه کوچک از اختلاف نظر مرفاوی با یونگ بود که مربیان استقلال سعی در انکار آن دارند.