"سفر به تاریکی" در دربند

به گزارش خبرنگار مهر ،مجموعه تلویزیونی "سفر به تاریکی" به تهیه کنندگی آرمان زرین کوب که در گروه فیلم و سریال شبکه دو سیما ساخته می شود، هم اکنون در منطقه دربند تهران در حال تصویر برداری است. این مجموعه در بیش از 200 لوکیشن مختلف در شهرهایی چون تهران، مشهد، ارومیه، مناطق مختلف شمال ایران و کشور ترکیه به تصویر کشیده می شود.

در این مجموعه دانیال حکیمی، هایده حائری و سامیه لک یه ایفای نقش پرداخته‌اند و به تازگی الیزابت امینی و شیوا خنیاگر به‌‌ بازیگران سریال پیوسته اند. داستان این مجموعه درباره نویسنده جوانی به نام مارال عظیمی است که پس از انتشار اولین رمانش به نام "گیتی" به شهرت و اعتباری‌ غیرمنتظره می‌رسد. شهرتی که زندگی خانوادگی او را تحت الشعاع قرار می دهد.



فیلمنامه مجموعه "سفر به تاریکی" مضمونی اجتماعی دارد که فریدون جیرانی و علیرضا محمودی در 15 قسمت 50 دقیقه ای آن را نوشته اند. سیروس عبدلی مدیر تصویربرداری، بهرام دهقانی تدوین، مشکین مهرگان طراح هنری، مهری شیرازی طراح چهره‌پردازی، ناصر انتظاری صدابردار همزمان، عباس شوقی مسئول جلوه های ویژه و مجید خمسه عکاس با این پروژه همکاری می‌کنند. موسسه فرهنگی هنری لوح زرین مجری طرح و ابوالفضل نصیر مدیر تولید مجموعه تلویزیونی "سفر به تاریکی" هستند.