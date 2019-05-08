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۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۱۵:۱۸

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر:

دفتر تسهیل‌گری در مناطق حاشیه‌نشین بوشهر و برازجان راه‌اندازی شد

دفتر تسهیل‌گری در مناطق حاشیه‌نشین بوشهر و برازجان راه‌اندازی شد

بوشهر - مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر گفت: دو دفتر تسهیل‌گری در مناطق حاشیه‌نشین استان بوشهر راه‌اندازی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس برزگرزاده ظهر چهارشنبه در نشست کارگروه فرهنگی اجتماعی استان بوشهر اظهار داشت: در راستای رفع مشکلات در بافت‌های ناکارآمد و مناطق حاشیه‌نشین استان بوشهر اقدامات و پیگیری‌های زیادی صورت گرفته است.

وی با اشاره به نقش بسیار مهم سند اجتماعی استان بوشهر در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی به ویژه در مناطق حاشیه نشینی اضافه کرد: این سند نقش مهمی در رفع مشکلات آسیب‌های اجتماعی مناطق حاشیه‌نشینی دارد.

مدیرکل امور اجتماعی استانداری بوشهر از تأمین زیرساخت‌های لازم برای زندگی در مناطق حاشیه نشینی شهرهای استان خبر داد و بیان کرد: هدف از تأمین زیرساخت‌ها در مناطق حاشیه‌ای، کاهش آسیب‌های اجتماعی در این مناطق است.

وی از ارزیابی عملکرد دستگاه‌های اجرایی استان بوشهر در اجرایی شدن طرح‌های سند توسعه اجتماعی خبر داد و افزود: در مناطق حاشیه نشینی شهرها آسیب‌های اجتماعی زیادی ایجاد می‌شود که باید به آنها توجه کرد.

برزگرزاده ادامه داد: در راستای توانمندسازی مردم، شناسایی آسیب‌ها و پیگیری امور در مناطق حاشیه‌نشینی استان بوشهر، دو دفتر تسهیل‌گری در مناطق حاشیه نشینی شهرهای بوشهر و برازجان ایجاد شد.

کد مطلب 4611982

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