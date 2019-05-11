امکان بازسازی پستان در زنان پس از ابتلا به سرطان

به گزارش خبرگزاری مهر، علی عطری، با اشاره به امکان بازسازی پستان در زنان پس از ابتلاء به سرطان، گفت: این اقدام می‌تواند به صورت همزمان با جراحی سرطان و یا مدتی پس از انجام جراحی اولیه صورت گیرد.

وی با اشاره به برگزاری چهل و سومین کنگره جامعه جراحان ایران در روزهای ۱۸ تا ۲۲ خرداد ۹۸ در سالن همایش‌های رازی، افزود: جراحی پلاستیک و زیبایی یکی از شاخه‌های این کنگره به شمار می‌رود.

عطری افزود: مباحث مختلف در مورد جراحی پلاستیک و زیبایی در این کنگره مطرح و بالغ بر ۵۰ مقاله به صورت سخنرانی ارائه خواهد شد. همچنین ۷ پنل تخصصی در حوزه‌هایی همچون بازسازی پستان، سوختگی صورت، اعمال جراحی زیبایی پس از کاهش وزن، جوان سازی اطراف چشم، جراحی بینی و نواقص مادرزادی جمجمه، فک و صورت برگزار می‌شود.

این فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی با اشاره به اینکه سرطان پستان یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در میان زنان به شمار می‌رود ادامه داد: پس از برداشت تمام یا قسمتی از پستان به دلیل سرطان می‌توان از طریق بازسازی و جراحی پلاستیک اقدامات مؤثری برای بیمار انجام داد.

عطری با اشاره به اینکه باز سازی پستان می‌تواند همزمان با برداشتن بافت پستان هنگام جراحی سرطان انجام گیرد، گفت: در برخی از موارد نیز بازسازی به صورت تأخیری انجام خواهد گرفت که بافت موردنیاز از بدن خود بیمار و یا از طریق پروتز تأمین می‌شود.

دبیر علمی شاخه جراحی پلاستیک و زیبایی در چهل و سومین کنگره جامعه جراحان ایران، با تاکید بر اینکه امروزه همه تکنیک‌های بازسازی پستان در کشور به صورت پیشرفته انجام می‌گیرد، خاطرنشان کرد: متأسفانه امروزه زنان زیادی درگیر سرطان پستان می‌شوند که با اطلاع رسانی به موقع می‌توان اقدامات موثرتری را برای آنها انجام داد به طوری که اگر بیماری در مراحل اولیه تشخیص داده شود عمل جراحی کوچک‌تری نیاز دارند و بازسازی کمتر و محدودتر خواهد بود.

رئیس بخش جراحی پلاستیک و ترمیمی مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره) بیان داشت: البته در صورتی که جراحی سرطان گسترده‌تر باشد بازسازی نیز می‌تواند به صورت وسیع‌تر انجام گیرد که همه روش‌های آن در کشور ما توسط جراحان پلاستیک صورت می‌گیرد و می‌توان از نسج خود بدن و یا پروتز برای تأمین بافت از دست رفته اقدام کرد.