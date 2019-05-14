آثار ایران در کنار ۲۲ کشور آسیایی به نمایش گذاشته شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه شکوه تمدن آسیایی ۲۳ اردیبهشت در ساعت ده صبح به وقت محلی شهر پکن در محل سالن اصلی موزه ملی چین و با حضور وزیر فرهنگ و گردشگری کشور چین، سفرای کشورها، مقامات عالی رتبه سیاسی فرهنگی و محمد کشاورز زاده سفیر ایران در پکن و هیئت همراه افتتاح شد.

آئین گشایش نمایشگاه با سخنرانی رئیس سازمان ملی میراث فرهنگی جمهوری خلق چین آغاز شد، سپس وزیر فرهنگ و گردشگری این کشور و در ادامه معاون وزیر فرهنگ و هنرهای زیبای کامبوج به نمایندگی از سایر کشورهای آسیایی به سخنرانی پرداختند. ۱۴ کشور در سطح سفرا از کشورهای آسیایی در کنار وزیر فرهنگ و گردشگری، مدیر موزه ملی چین، رئیس یونسکو در چین و همچنین محمد کشاورز زاده سفیر ایران در جمهوری خلق چین، به احترام تمدن آسیایی به شکل نمادین در کنار تریبون ایستاده بودند. در این مراسم نمایندگانی از مقامات ارشد سیاسی فرهنگی بیش از ۲۵ کشور آسیایی نیز حضور داشتند.

افتتاح نمایشگاه بعد از سخنرانی‌ها انجام شد. طبق برنامه تدوینی، نمایندگان موزه‌های شرکت کننده در کنار ویترین آثار خود به معرفی یک اثر منتخب برای وزیر فرهنگ و گردشگری چین و هیئت همراه ایشان در زمان دو تا سه دقیقه پرداختند.

رئیس کل موزه ملی ایران هم به معرفی لوح یادبود پی بنای کاخ آپادانای شوش از داریوش اول پرداخت، و از ۲۲ ایالت تحت قلمرو هخامنشی نام برد و توضیحاتی پیرامون اولین امپراطوری جهان باستان داد.

در این مراسم همچنین چینی‌های آبی سفید بقعه شیخ صفی الدین اردبیلی را که مهمور به مهر شاه عباس هستند به عنوان شواهد مستدل بر روابط گسترده تجاری فرهنگی ایران و چین معرفی شد.

در نمایشگاه شکوه تمدن‌های آسیایی ۲۲ کشور آسیایی با انتخاب ده تا بیست اثر تاریخی فرهنگی از سرزمین مادریشان، تلاش کردند تصویری شایان از روابط فرامنطقه ای و فرهنگی خود را از طریق یافته‌های باستان شناسی، آثار هنری و همچنین ارتباط با سرزمین چین به ویژه در امتداد جاده ابریشم ارائه دهند. کشورهای شرکت کننده هریک دارای یک یا دو ویترین مستقل بوده و از هر کشور یک اثر برای گالری جاده ابریشم انتخاب شده است.

چیدمان آثار کشورها به ترتیب حروف الفبایی بوده و با کشور افغانستان آغاز و گالری آخر به آثار هنری معاصر چین اختصاص دارد.

کشورهای شرکت کننده عبارتند از: افغانستان، ایران، پاکستان، ارمنستان، هند، اردن، تاجیکستان، مغولستان، ترکمنستان، میانمار، سریلانکا، آذربایجان، لبنان، امارات متحده عربی، کامبوج، ژاپن، عربستان سعودی، مالزی، سنگاپور، لائوس از قاره آسیا و یونان و مصر هم به عنوان دو کشور مهمان از قاره‌های اروپا و آفریقا با آثاری مرتبط شرکت داشتند.

در تابلوی ورودی نمایشگاه قاره آسیا این چنین توصیف شده است: آسیا مکانی است که در آن خورشید طلوع می‌کند، با بزرگترین گستره جغرافیایی و بیشترین جمعیت؛ بزرگترین تنوع قومی در جهان را داراست و محل تولد مهم‌ترین تمدن‌های باستانی، ازجمله بین النهرین، هند، چین و… است که در کنار حوضه رودهای بزرگ شکل گرفته اند. هنگامی که روابط انسان با طبیعت و انسان‌ها در جوامع را بررسی کنیم متوجه تمدن عمیق و متنوعی می‌شویم که محصول مشترک کشورها و مناطق قاره پهناور آسیاست.

موزه ملی ایران در این نمایشگاه ۱۵ اثر به نمایش گذاشته که قدیمی ترین آن سنگ پی بنای داریوش هخامنشی است. از دیگر آثار می‌توان به ریتون سفالی دماوند از دوره اشکانیان، سردیس گچی حاجی آباد فارس، بشقاب برنزی با نقش گریفون و آبگینه‌های از شوش و گیلان دوره ساسانی، سفالینه و کاشی زرین فام از شهرهای باستانی تخت سلیمان و گرگان، چینی‌های آبی سفید از مجموعه شیخ صفی الدین اردبیلی، کره برنجی به عنوان ابزار ستاره شناسی از دوره سلجوقی اشاره کرد.

همچنین ظرف سفال آبی و سفید ایران متعلق به دوره تیموری با کتیبه شعر (در کارگهی کوزه گری بودم دوش دیدم دو هزار کوزه گویا خموش / ‏‬ ناگه ز کوزه برآمد خروش کو کوزه گر و کوزه خر و کوزه فروش) از عمر خیام زینت بخش گالری جاده ابریشم شده است؛ و مضامین این شعر مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.