توصیه رهبر انقلاب به آذری جهرمی درباره شبکه ملی اطلاعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمدجواد آذری جهرمی درباره جایگاه شبکه ملی اطلاعات از منظر مقام معظم رهبری گفت: بنده در ابتدای حضور خود در دولت به عنوان وزیر، محضر رهبر معظم انقلاب شرفیاب شدم و یکی از سوال‌هایی که در آن جلسه مطرح کردم این بود که با توجه به اینکه مراجع مختلف، دیدگاه‌های متفاوت فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی به شبکه ملی اطلاعات دارند و هر کدام به دنبال تعریف خود از این مساله هستند، تکلیف این کلیدواژه چیست و ما باید بر چه اساس عمل کنیم؟

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: فرمایش مقام معظم رهبری این بود که شورای عالی فضای مجازی برای همین موضوع تشکیل شده و شما باید به مصوبات شورای عالی فضای مجازی مستمسک شوید و پاسخ همه را به استناد آن مصوبات بدهید.