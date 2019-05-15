به گزارش خبرگزاری مهر، تماشاخانه مهر حوزه هنری در تازه‌ترین اجراهای بهاری خود از روز جمعه ۲۷ اردیبهشت میزبان نمایش «گربه‌ای در قصر ملکه» به نویسندگی و کارگردانی انوش معظمی ویژه کودکان و نوجوانان می‌شود.

در خلاصه داستان این نمایش که فضایی کودکانه و شاد دارد آمده است: «تندر گربه خانگی با توطئه موش‌های موذی در دامی مهلک گرفتار می‌شود. در ادامه پای روباه حیله‌گر و گربه غاصب به ماجرا باز می‌شود و ….»

نمایش کودک و نوجوان «گربه‌ای در قصر ملکه» که با شعار تبلیغاتی «هیچ چیز به سادگی به دست نمی‌آید و هر جا صحبت از نان مفت است، حتماً کاسه‌ای زیر نیم‌کاسه است»، روی صحنه می‌رود.

اصغر رضایی، محمد مهدی قاهری، فرهاد مومنی، فریبا رسولی، بهروز صفرپور، رویا سلامت، آرزو کشاورز، پروانه بهرامی، سعید مجاهد پور، عاطفه ترابی، شیوا آریایی و متین ضرابی بازیگران این نمایش را تشکیل می‌دهند.

از دیگر عوامل این نمایش می‌توان به تهیه کننده: پروانه بهرامی، دستیار کارگردان: مهناز اینانلو، طراح صحنه و لباس: فاطمه زعفرانی، طراح نور: محمد مولایی، مهدی مولایی، آهنگ‌ساز: فرید نوایی، طراح گریم: امیر قادری، طراحی و ساخت ماسک: بتسابه نعیمایی، طراح حرکت: شیلا نوروزی، روابط عمومی: آزیتا بابازاده، عکاس: حمیرا معظمی، طراح پوستر: غزاله زهدی، مصطفی فتاحی و امور ارتباطات اینترنتی (مجازی): صابر آسیایی اشاره کرد.

نمایش «گربه‌ای در قصر ملکه» از ۲۷ اردیبهشت الی ۲۵ خرداد هر شب ساعت ۱۸:۴۵ در تماشاخانه مهر به نشانی خیابان سمیه، نرسیده به پل حافظ میزبان مخاطبان خود خواهد بود. علاقه‌مندان به تماشای این نمایش می‌توانند برای تهیه بلیت به سایت تیوال مراجعه کنند.