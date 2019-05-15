تهیه بسته کامل فرهنگی‌ تربیتی برای حجاب و عفاف تا شهریور

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه حمایت از توسعه و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب وزارت آموزش و پرورش صبح امروز در سالن جلسات معاونت پرورشی و فرهنگی تشکیل شد.
در این جلسه علیرضا کاظمی، معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش، علی رمضانی مدیرکل فرهنگی هنری، اردوها و فضای پرورشی، علی معلمی معاون مدیرکل، سید هادی دلبری معاون هماهنگی و نظارت بر امور استانهای سازمان دانشآموزی و نمایندگان سایر تشکلهای دانشآموزی و دستگاههای مردم نهاد حضور داشتند.
کاظمی در ابتدای این جلسه گفت: بنده موضوع عفاف و حجاب را فراتر از یک وظیفه کاری میدانم این موضوع یک کار جهادی برای ارزشهای انقلاب و یک فعالیت بنیادی و اساسی است.
وی ادامه داد: همانطور که مقام معظم رهبری فرمودهاند آرایش دشمن یک آرایش نظامی نیست بلکه این آرایش یک آرایش سیاسی، اقتصادی، نفوذ اطلاعاتی و فرهنگی است و ابزار دشمن فضاهایی است که میتواند به سبک زندگی مردم ضربه بزند.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش بیان کرد: امروزه آهنگهای مبتذل شکل گرفته تا فرهنگ مبتذل در فضای جامعه توسعه و ترویج پیدا کند و جوانان در این فضا را تحت تأثیر قرار دهد.
کاظمی حجاب را یکی از ضروریات دینی و بیحجابی را منشأ بسیاری از منکرات در جامعه دانست و اظهار کرد: برای ما حضور در این عرصه فرهنگی که دشمن از آن استفاده میکند و دغدغه بسیاری از آحاد جامعه است بهعنوان یک دستگاه فرهنگی مهم است که فعالیتهایی را انجام دهیم.
وی ادامه داد: تمام مسائل دینی به باورهای دینی ما بر میگردد اما قانون چارچوبی را در جمهوری اسلامی ایران وضع کرده است که کسی نباید از آن چارچوب خارج شود ما بهعنوان بزرگترین دستگاه فرهنگی کشور وظیفه داریم در این حوزه فرهنگسازی کنیم.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: رسالت اصلی ما این موضوع است که زمانی میتوانیم موفق شویم که دانشآموزان را با این باور تربیت کنیم تا این باور به رفتار تبدیل شود و معرفت آنان بالا رود.
کاظمی بیان کرد: امسال میخواهیم بسته کامل فرهنگی تربیتی برای حجاب و عفاف با تمرکز بیشتر بر دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم را تعریف و تدوین کنیم و با کمک تمام بخشهای فعال آموزش و پرورش، تشکلهای دانشآموزی و بخشهای مردم نهاد گوشهای از کار را بگیریم.
وی در ادامه گزارشی از اقدامات سال گذشته در این موضوع را ارائه کرد و گفت: سال گذشته اقداماتی را در بحث توسعه فرهنگ عفاف و حجاب انجام دادیم اما امسال زمان میگذاریم تا اول شهریور این بسته در مدارس برای اجرایی شدن آماده باشد.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: سال گذشته نمایشگاه مدرسهای حجاب و عفاف را طراحی کردیم و ۲۵ پوستر آموزشی برای ۱۵۰۰ مدرسه تکثیر شد تا هر هفته مدیر مدرسه یک پوستر را برای دانشآموزان در مدارس نصب کند.
کاظمی تاکید کرد: پروژههایی که طراحی میکنیم باید جذاب و اثربخش، فراگیر، خلاقانه و نوآورانه، انگیزهبخش و معرفتی باشد.
او ادامه داد: منشور توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب را تهیه و مستندات این موضوع را در این منشور مشخص کردیم تا بهعنوان رهنمود در مدارس قرار گیرد. جشنواره عفاف و حجاب هم در سطح استانی و منطقهای طراحی شده است که امسال باید این ۳ پروژه با قوت و قدرت بیشتر اجرایی شود.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش گفت: با کمک دستگاههای مختلف هر طرح و برنامهای که میتواند به این جریانسازی فرهنگی کمک کند استقبال میکنیم. امسال باید این بسته دوره ابتدایی، متوسطه اول و دوم، معلمان و انجمن اولیا و مربیان را پوشش دهد.
کاظمی ادامه داد: هر مدرسه یک کارگاه آموزشی برای توسعه و ترویج فرهنگ عفاف و حجاب برگزار کند تا ندای پرچم عفاف و حجاب را در مدارس بالا ببریم.
وی افزود: شبکه یاوران معروف و یادآوران معروف که دانشآموزان هستند را باید در مدارس دخترانه در موضوع عفاف و حجاب قرار دهیم. در حوزه معلمان برگزاری دوره ضمن خدمت و کارگاه لازم است همچنین این شبکهها را باید آموزش دهیم.
معاون پرورشی و فرهنگی وزارت آموزش و پرورش درباره کارگروه مد و لباس گفت: نوع مد و لباس در توسعه فرهنگ عفاف و حجاب مؤثر است این کارگروه باید در معاونت پرورشی و فرهنگی شکل بگیرد و سیاستهای مد و لباس همچنین شرح وظایف تدوین شود تا این فرهنگ توسعه یابد. این موضوع برای اجرا به سازمان دانشآموزی که امسال مجری ساماندهی لباس فرم دانشآموزان است واگذار شود که سیاستهای انجمن اولیا مربیان را نیز دنبال میکند.
کاظمی خطاب به نماینده حاضر سازمان دانشآموزی در این جلسه گفت: امسال بهدستور وزیر آموزش و پرورش پیمانکاری سرویس مدارس به سازمان دانشآموزی واگذار شده است لذا محتوایی باید ویژه سرویسهای دخترانه مدارس تولید شود.
وی در ادامه تاکید کرد: برای یک حرکت جریانساز باید از تمام ظرفیتها استفاده کنیم تا فرهنگ درست عفاف و حجاب توسعه و ترویج پیدا کند.
علی رمضانی نیز در ادامه این جلسه گفت: ما در اداره کل فرهنگی هنری ۵ برنامه را در اولویت داریم که یکی از این برنامهها موضوع توسعه و ترویج عفاف و حجاب است که مهمترین برنامه حوزه اداره کل نیز محسوب میشود.
او ادامه داد: این موضوع نیز دل مشغولی و دلنگرانی مقام معظم رهبری است که آن را از آموزش و پرورش میخواهند لذا وزیر آموزش و پرورش معاونت پرورشی و فرهنگی را موظف کرد کا این موضوع را پیگیری کند.
رمضانی افزود: ما مسئول عفاف و حجاب در آموزش و پرورش نیستیم ما مسئول هماهنگکننده هستیم که این توسعه و ترویج در واحدهای مربوطه اتفاق بیافتد، این پرچم باید بهدست معلمان و مدیران باشد.
در این جلسه هر یک از تشکلهای دانشآموزی و دستگاههای مردم نهاد برای توسعه و ترویج موضوع عفاف و حجاب برنامههای خود را ارائه کردند.
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