رطوبت کم موجب افزایش ریسک آنفلوانزا در زمستان می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مطالعات نشان می‌دهد کاهش رطوبت موجب کاهش دفاع سیستم ایمنی در مقابل عفونت آنفلوانزا می‌شود. طبق این دیدگاه، علت شیوع بیشتر سرماخوردگی در هوای خشک می‌تواند این مسئله باشد.

محققان دانشگاه یل آمریکا در این مطالعه، از موش‌های اصلاح شده ژنتیکی که در برابر عفونت ویروسی مقاوم بودند استفاده کردند. موش‌ها در محفظه‌های با دمای مشابه گذاشته شدند که رطوبت برخی پایین و رطوبت برخی نرمال بود. سپس این موش‌ها در معرض ویروس آنفلوانزا A قرار گرفتند.

آنها متوجه شدند رطوبت پایین مانع عملکرد واکنش سیستم ایمنی حیوانات شد. در این حالت، توانایی سلول‌های مجاری هوا برای ترمیم آسیب ناشی از ویروس در ریه‌ها کاهش یافت.

در حالی که رطوبت علت اصلی شیوع آنفلوانزا نیست، اما باید به عنوان فاکتور مهمی در طول فصل زمستان در نظر گرفته شود.

محققان تاکید می‌کنند افزایش بخار آب در هوا با دستگاه‌های تهویه در منزل، مدرسه، محل کار و حتی محیط‌های بیمارستانی می‌تواند شیوه مناسبی برای کاهش علائم بیماری آنفلوانزا و تسریع سرعت بهبود آن باشد.