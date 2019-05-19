۲ جوان از قصاص رهایی یافتند / کاهش ۲۶ درصدی موجودی زندان بم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد ضیاالدینی صبح یکشنبه در جلسه ویدئو کنفرانس با رئیس کل دادگستری استان کرمان در خصوص آخرین وضعیت زندان بم، اظهار داشت: پس از تشکیل شعبه حل اختلاف ویژه زندان بم و همچنین با رایزنی مسئولان شهرستان و ورود هیئت ورزش‌های پهلوانی به موضوع و همچنین ایثار و گذشت خانواده‌های اولیای دم خوشبختانه به این دو جوان که مرتکب قتل عمد شده بودند حیات دوباره ای داده شد.

وی افزود: با توجه به اظهار پشیمانی محکوم علیه ها و تأیید حسن خلق و رفتار آنها از سوی زندان بم و اینکه هر دو محکوم فاقد سابقه کیفری بوده‌اند زمینه وساطت و تلاش برای ایجاد صلح و سازش و گذشت از قصاص این دو جوان فراهم شد.

دادستان بم عنوان کرد: در حال حاضر ۱۱.۵ درصد از موجودی مددجویان استان کرمان، در زندان بم هستند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۶ درصد کاهش موجودی را شاهد هستیم.

ضیاالدینی یادآور شد: با توجه به تأکیدات آیت الله رئیسی، ریاست قوه قضائیه و در راستای سیاست‌های حبس زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها از ابتدای سال جاری تا کنون شاهد کاهش ۱۴ درصدی ورودی به زندان بم نیز هستیم.

وی با بیان اینکه ۷۰ درصد زندانیان بم دارای جرایم مواد مخدر هستند، عنوان کرد: جرایم مواد مخدر، سرقت، جرایم علیه اشخاص، محکومیت‌های مالی و سایر جرایم در صدر جرایمی هستند که زندانیان مرتکب شده‌اند.

ضیاالدینی عنوان کرد: ۹۴ درصد مددجویان زندان بم مرد و مابقی (۶ درصد) خانم هستند که از این بین ۷۶ درصد آنها متأهل و عمدتاً (۸۶ درصد) دارای فرزند هستند.

وی با اشاره به اینکه ۷۳ درصد افرادی که در زندان در حال تحمل حبس هستند فاقد سابقه کیفری هستند، عنوان کرد: تنها ۳ درصد زندانیان دارای تحصیلات دانشگاهی می‌باشند و ۲۰ درصد دیپلم و مابقی زیر دیپلم هستند.

دادستان بم اعلام کرد: گروه سنی ۳۳ تا ۳۹ سال با ۲۸ درصد بیشترین حجم زندانیان و گروه سنی بالای ۶۰ سال با یک درصد کمترین میزان را از لحاظ عددی به خود اختصاص داده‌اند.