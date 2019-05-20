به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در نشست مشترک نادرقلی ابراهیمی دبیر ستاد توسعه فناوریهای آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علمی وفناوری ریاست جمهور و رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی مقرر شد تا با استفاده از ظرفیتهای این صندوق بازار محصولات دانش بنیان توسعه یابد.
علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی نیز در این نشست برنامهها و ابزارهای در اختیار صندوق را جهت حمایت از شرکتهای دانشبنیان، توسعه بازار محصولات آنها و توسعه فناوریهای اولویتدار تشریح و ابراز امیدواری کرد که با توجه به شرایط مناسب صندوق و نبود مشکلات مالی بتوان از ظرفیتهای موجود بهمنظور رفع مشکلات تأمین مالی پروژهها بهره گرفت.
در پایان این نشست مشترک مقرر شد ستاد توسعه فناوریهای آب، خشکسالی، فرسایش و محیط زیست معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری فهرستی از پروژهها و طرحهای با اولویت بالا را به صندوق ارائه و مذاکرات و جلسات کارشناسی پیرامون روشهای تأمین مالی آنها برگزار شود.
نظر شما