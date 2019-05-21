۱۴۶۰ مصوبه در راستای رونق گرفتن مجدد بنگاه های تولیدی در هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، خلیل قاسمی گفت: دریک سال گذشته ۲۴۱ جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزارشده که نتیجه آن یک هزار و ۴۶۰ مصوبه جهت ساماندهی مسائل و مشکلات بنگاهای تولیدی، اقتصادی، جهاد کشاورزی و گردشگری در استان هرمزگان بود.

قاسمی با اشاره به اینکه مصوبات کارگروه تسهیل به صورت جدی پیگیری و اجرا می‌شود عنوان کرد: ۵۲۴ فقره از مصوبات در خصوص مشکلات متقاضیان در زمینه‌های مسائل بانکی، تأمین اجتماعی، امور مالیاتی، بوده که در این جلسات مورد بررسی قرارگرفته است.

قاسمی خاطرنشان کرد: جلسات کارگروه رفع موانع تولید با هدف تسهیل و رفع مشکلات واحدهای تولیدی با حضور کلیه اعضا دستگاه‌های اجرایی مرتبط با تولید به منظور بررسی و تصمیم گیری نسبت به مرتفع کردن مسائل مختلف بنگاههای اقتصادی به صورت هفتگی تشکیل می‌گردد.

وی با توجه به جایگاه قانونی این کارگروه تاکید کرد: اجرای مصوبات کارگروه مذکور برای تسهیل در امر تولید و حمایت از کالای ایرانی ورونق تولید برای کلیه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌ها الزامی است.

پرداخت بیش از ۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی هرمزگان

قاسمی بیان داشت: بیش از ۴ هزار میلیارد ریال تسهیلات سال گذشته به واحدهای تولیدی استان هرمزگان پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن وتجارت استان هرمزگان گفت: این میزان تسهیلات به ۱۹۵ واحد تولیدی استان پرداخت شده است.

قاسمی افزود: طی سال گذشته ۴۲ واحد تولیدی به میزان بیش از دو هزار و ۴۷۵ میلیارد ریال از محل تسهیلات رونق تولید و باسازی و نوسازی و مابقی نیز از منابع داخلی بانک‌های عامل تسهیلات دریافت.

قاسمی گفت: پرداخت تسهیلات رونق تولید اواخر مرداد ماه سال گذشته به استان هرمزگان ابلاغ شد و از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات رونق تولید کشور در سال گذشته ۴ هزار میلیارد ریال سهم استان هرمزگان بوده است.

وی افزود: تسهیلات رونق تولید در سه بخش نوسازی و باسازی، سرمایه در گردش و تکمیل طرح‌های بالای ۶۰ درصد پرداخت شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: بیش از نیمی از صنایع استان هرمزگان از سال ۹۵ که تسهیلات رونق تولید از سوی دولت ابلاغ شد تاکنون موفق به دریافت آن شده‌اند که ضمن حفظ اشتغال موجود میزان قابل توجهی نیز اشتغال جدید در استان ایجاد شده است.