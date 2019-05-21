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۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، ۲۲:۰۹

فرمانده سپاه ناحیه عشایر کهگیلویه و بویراحمد:

یادواره سرداران و ۳۸۶ شهید عشایر استان در یاسوج برگزار خواهد شد

یادواره سرداران و ۳۸۶ شهید عشایر استان در یاسوج برگزار خواهد شد

یاسوج- فرمانده سپاه ناحیه عشایر کهگیلویه و بویراحمد گفت: یادواره سرداران و ۳۸۶ شهید عشایر استان در یاسوج برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، جاماسب بهمنیار سه شنبه شب در دیدار با امام جمعه شهر یاسوج افزود: این امر با برنامه ریزی هایی که صورت خواهد گرفت، تحقق خواهد یافت.

وی بیان داشت: جامعه عشایری استان ۳۸۶ شهید به انقلاب تقدیم کرده است.

بهمنیار تصریح کرد: عشایر استان یکهزار و ۱۴۱ رزمنده، یکهزار و ۱۴ جانباز، ۵۰ آزاده، چهار خانواده دارای دو شهید، و دو شهید زن دارد که این امر از افتخارات جامعه عشایری استان است.

وی افزود: قشر عشایر نیروهای پاک و خالصی بوده، که باید قدر آنها را دانست و مسئولان باید برای رفاه و آسایش و حل مشکلات آنها تلاش کنند.

کد مطلب 4623200

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