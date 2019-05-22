نگهداری ۱۶ هزار کودک بهزیستی در خانواده های جایگزین

به گزارش خبرنگار مهر، وحید قبادی دانا در مراسم جشن گلریزان که شب گذشته در شیرخوارگاه آمنه برگزار شد، افزود: در حال حاضر یکی از مشکلات ما تعداد نیروهای انسانی در شیر خوارگاه ها است که امیدواریم با رایزنی که با سازمان امور استخدامی صورت گرفته است بتوانیم افراد متخصص و مرتبط برای نگهداری از کودکان و شیر خواران را جذب کنیم تا استاندارهای لازم در خصوص نگهداری فرزندان در این مراکز ارتقا پیدا کند.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد: در دستورالعمل‌ها به بحث کنترل بیماری‌های واگیر پیش از پیش توجه ویژه شود.

رئیس سازمان بهزیستی در ادامه یکی از سیاست‌های اصلی سازمان را افزایش و رشد فرزند خواندگی دانست و افزود: بزودی سامانه ملی فرزندخواندگی که در حال حاضر در استان تهران به صورت پایلوت انجام می‌شود در سطح کشور راه اندازی شود چراکه یکی از سیاست‌های ما، حضور فرزندان بی سرپرست و بد سرپرست به جای حضور در مراکز در خانواده‌ها به صورت امین موقت و دائمی است تا فرزندان در شرایط روحی، روانی، معنوی و سلامت جسمی خوبی تربیت شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۲۶ هزار نفر فرزندان تحت پوشش سازمان هستند بیان داشت: از این تعداد حدود ۱۰ هزار نفر در مراکز شبه خانواده و ۱۶ هزار نفر هم در خانواده‌های جایگزین نگهداری می‌شوند.

وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که روند واگذاری فرزند خواندگی تسهیل پیدا کند تا خانواده‌ها با مشکلات بروکراسی کمتری بتوانند روبرو شوند.

به گفته قبادی دانا، امروز خانواده‌هایی هستند که صاحب فرزند هستند ولی تمایل به نگهداری فرزندان معلول دارند که باید از آنها قدردانی کرد.

وی همچنین گفت: امسال برای اولین بار مجموعه شرکتهای سازمان تأمین اجتماعی شستا به طور متمرکز با تلاش مدیرعامل و سیاست گذاری وزیر رفاه، از قبال مسؤولیت اجتماعی شرکت‌ها، مبالغ کمک‌های خود را به حساب سازمان بهزیستی کشور برای ساخت مسکن مددجوها به ویژه مددجویان سیل زده واریز خواهند کرد.

وی در پایان به انعقاد تفاهم نامه با بسیج سازندگی اشاره کرد و بیان داشت: به زودی شاهد افتتاح اولین مسکن مدد جویان آسیب دیده از سیل در استان مازندران خواهیم بود.