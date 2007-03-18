به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل ارشاد تهران اعلام کرد در این نشست اصغر امیرنیا در سخنانی گفت: "برای تقویت انجمنهای سینمای جوان جشنوارههای فیلمنامهنویسی و فیلمسازی در شهرستانهای استان تهران برگزار میشود."
مدیر کل ارشاد تهران با تاکید بر امر آموزش و اعزام استاد به انجمنهای سینمای جوان در شهرستانهای استان افزود: "دغدغه کنونی ما عمدتا تامین مکان مناسب و تداوم فعالیتهای انجمن است و امیدوارم با کمک یکدیگر امکان برگزاری جشنوارههای بزرگ نیز فراهم شود."
ناصر باکیده، مدیر عامل انجمن سینمای جوانان، نیز در این نشست گفت: "در استان تهران برخلاف سایر استانها امکان فعالیتهای مشترک استانی فراهم است. هم اکنون حدود 180 درخواست برای تاسیس انجمن در شهرستانها وجود دارد که در سال 86 به آنها رسیدگی میشود. جشنواره "نماز و نیایش" هم سال آینده با محوریت قم و مشارکت 10 استان دیگر برگزار خواهد شد."
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