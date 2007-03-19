هاشمی رفسنجانی رئیس هیات موسس دانشگاه آزاد شد / دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد تأسیس می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی با حضور آیت الله هاشمی رفسنجانی، آیت الله اردبیلی، مهندس میر حسین موسوی، دکتر جاسبی، دکتر ولایتی، حجت الاسلام والمسلمین قمی و حجت الاسلام حسن خمینی در 26 اسفند ماه در دفتر آیت الله هاشمی رفسنجانی برگزار شد.

در این جلسه آیت الله هاشمی رفسنجانی به ریاست هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب و مقرر شد دبیرخانه هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی تشکیل شود.

همچنین بر اساس بند "ه" ماده 9 اساسنامه دانشگاه آزاد اسلامی مقرر شد هر گونه تأسیس، انحلال و گسترش دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب هیات موسس دانشگاه برسد.

در رابطه با تنها عضو باقیمانده هیات موسس دانشگاه آزاد اسلامی نیز مقرر شد پس از مشخص شدن فرد مورد نظر، اقدام لازم جهت معرفی وی به شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام شود.

دبیرخانه جدیدالتأسیس پیشنهادات جدیدی را در جهت اصلاح اساسنامه و نیز تدوین آئین نامه و تأسیس دایره نظارت و تعیین یک عضو دیگر برای هیات امناء دانشگاه آزاد ارائه می کند.