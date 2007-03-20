قزاقستان خواستار مذاکره با روسیه درباره استخراج مشترک اورانیوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترفکس و ریانووستی از مسکو، "نورسلطان نظربایف" رئیس جمهور قزاقستان از "ولادیمیر پوتین" همتای روسی خود خواست تا به منظور حل مسائل مربوط به استخراج مشترک اورانیوم، غنی سازی و تولید سوخت هسته ای، در تابستان به آستانه( پایتخت قزاقستان) سفر کند.



نظربایف که به مسکو سفر کرده است، گفت : ما بر آن هستیم تا بهره برداری و استخراج مشترک از معادن اورانیوم قزاقستان، غنی سازی مشترک و تولید سوخت هسته ای را آغاز کنیم ".

پوتین نیز خاطر نشان کرد: امروز در جلسه خود با اعضای هیئت دولت روسیه، موضوع ساخت مراکز هسته ای غنی سازی اورانیوم بررسی شد و آستانه(پایتخت قزاقستان) نیز حضور خود در این پروژه را تائید کرد.

نظربایف نیز خواستار الحاق دیگر کشورها به پروژه های مربوط به توسعه انرژی اتمی صلح آمیز شد.

روسیه و قزاقستان مدتی است در تلاش هستند تا همکاریهای خود را در حوزه هسته ای گسترش دهند.

در همین راستا روسیه پیشتر از قزاقستان دعوت کرده است تا در مرکز غنی سازی بین المللی در آنگارسک مشارکت کند.