ثبت بیش از ۴ هزار اثر از ۱۱۴ کشور در جشنواره فیلم شهر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، ۴۲۴۰ اثر شامل فیلمهای سینمایی، ویدیویی، سریال، کوتاه و نیمه بلند داستانی، مستند و انیمیشن، اقلام تبلیغاتی و اطلاع رسانی سینمای ایران و بخش محله از ایران و ۱۱۴ کشور جهان در دبیرخانه هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر ثبت نام شد.
از زمان اعلام فراخوان جشنواره در بهمن ماه ۱۳۹۷ تا پایان زمان ثبت نام در اردیبهشت ۹۸ در ۲ بخش ملی و بینالملل علاقه مندان و فیلمسازان فیلمهای سینمایی، ویدیویی، سریال و فیلمهای کوتاه و نیمه بلند و محله با ثبت ۴۰۲۵ فیلم و هنرمندان با ارسال ۲۱۵ اثر در بخش اقلام تبلیغاتی و اطلاع رسانی سینمای ایران در زیر مجموعه لوگو، پوستر، تیزر، عنوان بندی، عکس صحنه و پشت صحنه در بخشهای مختلف در این دوره از جشنواره شرکت کردند.
بیشترین آمار آثار رسیده در بخش بینالملل به آثار مستند و در بخش ملی به آثار کوتاه و نیمه بلند داستانی اختصاص دارد. همچنین پس از ایران کشورهای هند، آمریکا، اسپانیا، برزیل، فرانسه، ایتالیا، ترکیه، روسیه، بریتانیا و آلمان ۱۰ کشوری هستند که بیشترین ثبت آثار را در این دوره از جشنواره داشتهاند.
با پایان یافتن ثبت نام آثار متقاضی در ۳۱ اردیبهشت ۹۸، اعضای هیات انتخاب شامل ۹ گروه سه تا پنج نفره آثار رسیده به دبیرخانه در بخشهای بینالملل، مستند، داستانی کوتاه و نیمه بلند، انیمیشن، سریال، ویدیویی، سینمایی، اقلام تبلیغاتی و اطلاع رسانی سینمای ایران و محله را به صورت جداگانه بررسی و به بخش مسابقه معرفی میکنند.
هفتمین جشنواره بینالمللی فیلم شهر توسط موسسه تصویر شهر و به دبیری هاشم میرزاخانی از ۲۶ الی ۳۱ تیرماه سال جاری در شهر تهران و در پردیس سینما گالری ملت برگزار میشود.
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