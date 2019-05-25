به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یورو نیوز، «مایک پمپئو» وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا که اوایل ماه مه سفر اروپایی خود را نیمه کاره رها کرده بود تا به عراق سفر کند، بار دیگر به اروپا باز می گردد.

وزیر خارجه آمریکا سفر اروپایی خود را از پنجشنبه ۳۰ مه آغاز می کند و در نخستین مرحله از سفرش به برلین سفر می کند تا با «آنگلا مرکل» صدر اعظم آلمان و «هایکو ماس» وزیر خارجه این کشور، دیدار کند.

پمپئو سپس به سوئیس می رود تا با ایگنازیو کاسیس همتای سوئیسی اش دیدار کند. پمپئو سپس در تاریخ ۳ مه به لاهه سفر می کند تا به همراه مارک روت نخست وزیر هلند در نهمین نشست جهانی کارآفرینی شرکت کند.

سفر اروپایی مایک پمپئو در لندن پایان خواهد یافت، جایی که او به دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا ملحق خواهد شد که قرار است از ۳ تا ۵ ژوئن در بریتانیا دیدار کند.

وزیر خارجه آمریکا در سفر اوایل ماه مه خود به اروپا، به طور غیر منتظره سفر خود را نیمه کاره رها کرد و در همان تاریخ به عراق سفر کرد.

در پی لغو سفر پمپئو به برلین در اوایل ماه مه، انتقادها به رفتار آمریکا در آلمان افزایش یافت که این رفتار را نشانه وضعیت روابط دو جانبه از زمان روی کار آمدن دونالد ترامپ ارزیابی می کردند.

یکی از موضوعات مهم مذاکرات پمپئودر سفر به آلمان، بحث درباره ایران خواهد بود. آلمان همچنان به معاهده هسته‌ای میان ایران و قدرتهای جهانی پایبند است.

وزیر خارجه آمریکا همچنین در سفر خود به سوئیس در مورد تشدید اختلافات واشنگتن و تهران با مقامات سوئیسی صحبت خواهد کرد. سفارت سوئیس در ایران وظیفه حفاظت از منافع آمریکا در ایران را نیز بر عهده دارد و اخیراً دونالد ترامپ اعلام کرد شماره تلفنی را به مقامات سوئیسی داده است تا در صورتی که تهران خواستار تماس با آمریکا شود بتواند از این راه با کاخ سفید برای مذاکرات آتی تماس بگیرد.