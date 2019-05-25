علیرضا هزار به خبرنگار مهر گفت: تازه‌ترین کتاب من چاپ پنجم «در کوچه‌های آدینه» است که به مناسبت نیمه شعبان توسط انتشارات دلیل ما در دسترس مخاطبان قرار گرفت. نخستین چاپ این کتاب در سال ۸۶ منتشر شده بود.

وی افزود: «در کوچه‌های آدینه» شرحی است بر دعای عصر غیبت امام زمان (عج) که با رویکرد تربیتی و اجتماعی و با تاکید بر کارکردهای تربیتی نوشته شده است. کتاب از ۱۶ بخش تشکیل شده که عناوین برخی از بخش‌ها از این قرار است: «دعای ترک نکردنی»، «شناخت او»، «حریم خدمت و طاعت»، «دل‌شکستگی»، «عبور از آزمون»، «چشم به راه»، «التهاب رویارویی»، «بهانه دوستی»، «شرافت خدمت»، «کیمیای سعادت» و...

هزار ادامه داد: همچنین ترجمه و شرح «رساله عقل امام کاظم به هشام بن حکم» را نیز در دست کار دارم. به نظر من این رساله، مهم‌ترین رساله عقلیه حدیثی شیعه است. این کتاب را به احتمال زیاد با عنوان «مرامنامه خرد» منتشر خواهم کرد.

علیرضا هزار، مدرس، مصحح، مترجم و نسخه‌شناس متون علوم شرعی، متولد ۱۳۵۳ در مشهد، دارای مدرک دکتری رشته الاهیات از دانشگاه icis انگلستان است. او به‌جز حوزه‌های علمیه سابقه تدریس در دانشگاه‌های مختلفی چون تهران، قم، دانشکده علوم حدیث شهر ری و… را نیز در کارنامه علمی خود دارد.

از میان کتاب‌های منتشر شده او می‌توان به این موارد اشاره کرد: «پیله و پروانه»، «بعد انسانی اجتماعی غدیر»، «در تقاطع دو نیستی» «مسند حضرت عبدالعظیم حسنی»، «دانشمندان و مشاهیر حرم حضرت عبدالعظیم حسنی علیه‌السلام و شهر ری»، «خصائص الزهرا علیها السلام»، «زیارتنامه عتبات عالیات» و ترجمه «آتشی در بیشه اندیشه‌ها: گزارشواره و چالشی با اسباب و توجیه‌های منع حدیث‌نگاری» نوشته علی حسینی شهرستانی.

«هدایات الحسام فی عجائب الهدیات للحکام؛ پارسی شرحی تفصیلی بر عهدنامه مالک اشتر» اثر محمدحسین‌بن‌علی‌نقی همدانی، «الالهام فی علم الامام»، «خصائص فاطمه الزهرا» هر دو اثر محمدعلی سنقری‌حائری، «منتخب الانوار فی تاریخ الائمه الاطهار» اثر محمدبن‌همام ابن‌همام‌اسکافی، «تذکرة العظیمیه» اثر محمدباقر کلباسی و «معدن الجواهر و ریاضه الخواطر» اثر محمدبن‌علی کراجکی نیز با تصحیح هزار منتشر شده‌اند.