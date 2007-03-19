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۲۸ اسفند ۱۳۸۵، ۱۶:۵۳

رئیس جمهوری قانون بودجه 86 را ابلاغ کرد

رئیس جمهوری قانون بودجه 86 را ابلاغ کرد

رئیس جمهوری قانون بودجه سال 1386 کل کشور که در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده و مورد تایید شورای نگهبان نیز قرار گرفته است، را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ابلاغ کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، این قانون از سوی رئیس جمهور به منظور اجرا به سازمان مذکور ابلاغ شد.

بر اساس تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات جاری و عمرانی ردیف های متفرقه منظور در قانون بودجه سال 1385 کل کشور بین دستگاه‌های اجرایی، مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون ریال با عنوان "توسعه و تکمیل پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری" در اختیار دانشگاه ارومیه و استانداری همدان قرار می گیرد.

به موجب تصمیم دیگر نماینده مذکور، مبلغ 2 میلیارد ریال هم با عنوان "تامین محتوا در محیط رایانه ای، در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت.

 

 

کد مطلب 462601

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