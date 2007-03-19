رئیس جمهوری قانون بودجه 86 را ابلاغ کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، این قانون از سوی رئیس جمهور به منظور اجرا به سازمان مذکور ابلاغ شد.

بر اساس تصمیم نماینده ویژه رئیس جمهور در مورد توزیع و ابلاغ اعتبارات جاری و عمرانی ردیف های متفرقه منظور در قانون بودجه سال 1385 کل کشور بین دستگاه‌های اجرایی، مبلغ 2 میلیارد و 700 میلیون ریال با عنوان "توسعه و تکمیل پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری" در اختیار دانشگاه ارومیه و استانداری همدان قرار می گیرد.

به موجب تصمیم دیگر نماینده مذکور، مبلغ 2 میلیارد ریال هم با عنوان "تامین محتوا در محیط رایانه ای، در اختیار سازمان بهزیستی کشور قرار خواهد گرفت.