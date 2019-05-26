ثبت تجاری سیستم عامل جدید هواوی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سی جی تی ان، هواوی درخواست خود را برای ثبت تجاری سیستم عامل Hongmeng در ۲۴ آگوست سال ۲۰۱۸ به ثبت رسانده و علامت ثبت شده در این زمینه از ۱۴ می سال ۲۰۱۹ تا ۱۳ می سال ۲۰۲۹ معتبر خواهد بود.

هفته گذشته ریچارد یو چندانگ رئیس واحد کسب و کارهای مشتریان هواوی اعلام کرد که سیستم عامل بومی این شرکت از اوایل پاییز امسال در دسترس خواهد بود و عموم کاربران تا قبل از فرارسیدن بهار می‌توانند از آن استفاده کنند.

این اقدام در شرایطی که گوگل دسترسی هواوی به سیستم عامل اندروید را محدود کرده و دولت آمریکا نیز فروش انواع نرم افزار و برخی متعلقات دیگر را توسط شرکت‌های این کشور به هواوی ممنوع کرده، بسیار معنادار به نظر می‌رسد. هواوی از سال ۲۰۱۲ تلاش برای تولید سیستم عامل اختصاصی را آغاز کرده است.

سیستم عامل اختصاصی هواوی محصولی جهانی است که علاوه بر گوشی‌های هوشمند، بر روی رایانه‌ها، تبلت‌ها، تلویزیون‌ها، خودروها و محصولات پوشیدنی هوشمند قابل استفاده خواهد بود.

قرار است این سیستم عامل با اپلیکیشن‌های اندرویدی و تحت وب نیز سازگار باشد. البته هنوز در مورد میزان استقبال از این سیستم عامل تردیدهایی وجود دارد.