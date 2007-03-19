سیاست باج خواهی اسرائیل از ملت فلسطین با شکست روبرو خواهد شد / دولت وحدت ملی نیازمند حمایت جامعه بین المللی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العالم، " اسماعیل رضوان" گفت : به علت استقبال گسترده بین الملی و داخلی از دولت وحدت ملی که در تاریخ سیاسی فلسطین کم نظیر است؛ سیاست باج خواهی رژیم صهیونیستی با شکست روبرو خواهد شد.



وی برخی ادعاها مبنی برتلاش دولت وحدت ملی فلسطین برای برقراری تماس با "ایهود اولمرت" نخست وزیر رژیم اشغالگر قدس را رد کرد.



اولمرت پس از تشکیل دولت وحدت ملی فلسطین اعلام کرد که با دولت جدید فلسطین به این علت که اسرائیل را به رسمیت نشناخته است، تعامل و همکاری نمی کند.



وی افزود: اسرائیل، دولت جدید فلسطین را تحریم می کند و به محاصره اقتصادی ملت فلسطین پایان نخواهد داد، اما روابط خود را

با "محمود عباس"(ابومازن) رئیس تشکیلات خودگردان حفظ خواهد کرد.



سخنگوی حماس گفت : دولت وحدت ملی فلسطین به همکاری و حمایت کشورهای عربی و اسلامی برای مقابله با تهدیدهای رژیم اسرائیل امیدوار است، بنابراین از نشست سران عرب که در پایان ماه مارس جاری در ریاض برگزار می شود؛ انتظاردارد برای رفع محاصره اقتصادی علیه ملت فلسطین اقدام کند.



رضوان افزود: دولت وحدت ملی فلسطین خواستار حمایت و همکاری جامعه بین المللی است.



وی درباره سفر دوره ای وزیران امورخارجه و دارایی فلسطین گفت : انتظار داریم دراین سفر از دولت وحدت ملی حمایت شود، زیرا این دو وزیر روابط خوبی با محافل اروپایی و آمریکایی دارند.

شنبه 26 اسفند مجلس قانونگذاری فلسطین با اکثریت آراء به کابینه اسماعیل هنیه نخست وزیر فلسطین رای اعتماد داد و یکشنبه 27 اسفند نخستین جلسه هیئت دولت فلسطین به ریاست ابومازن تشکیل شد.