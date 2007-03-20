حلول سال نو خورشیدی در "میل رادکان" چناران رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، مسعود منتجبی افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ، همچون سالهای گذشته تورهای گردشگری یک روزه برای مشاهده این واقعه طبیعی ، قبل از تحویل سال نو به چناران اعزام می شوند.

وی ، سازنده میل رادکان را ، خواجه نصیر الدین طوسی از دانشمندان قرن هفتم و وزیر هلاکوخان مغول عنوان کرد و گفت: سبک معماری این برج به گونه ای محاسبه و بنا شده است که هرگاه نور خورشید از حفره ی محور مخروطی شکل برج به طور مستقیم به کف زمین بتابد ، نشانه آن ست که سال نو خورشیدی آغاز شده است.

منتجبی تصریح کرد: میل رادکان که به مقبره یکی از حاکمان مغول منسوب است ، در 15 کیلومتری غرب مشهد و نزدیکی شهرستان چناران واقع شده است.

معاون گرد شگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی افزود: ارتفاع آن 35 متر ، قطر داخلی آن 14 و قطر خارجی میل رادکان ، 20 متر است.