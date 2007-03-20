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۲۹ اسفند ۱۳۸۵، ۹:۳۲

حلول سال نو خورشیدی در "میل رادکان" چناران رصد می شود

حلول سال نو خورشیدی در "میل رادکان" چناران رصد می شود

معاون گردشگری سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی ، از رصد حلول سال نوی خورشیدی به روش سنتی در "میل رادکان" شهرستان چناران خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، مسعود منتجبی افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ، همچون سالهای گذشته تورهای گردشگری یک روزه برای مشاهده این واقعه طبیعی ، قبل از تحویل سال نو به چناران اعزام می شوند.

 

وی ، سازنده میل رادکان را ، خواجه نصیر الدین طوسی از دانشمندان قرن هفتم و وزیر هلاکوخان مغول عنوان کرد و گفت: سبک معماری این برج به گونه ای محاسبه و بنا شده است که هرگاه نور خورشید از حفره ی محور مخروطی شکل برج به طور مستقیم به کف زمین بتابد ، نشانه آن ست که سال نو خورشیدی آغاز شده است.

 

منتجبی تصریح کرد: میل رادکان که به مقبره یکی از حاکمان مغول منسوب است ، در 15 کیلومتری غرب مشهد و نزدیکی شهرستان چناران واقع شده  است.

 

معاون گرد شگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی افزود: ارتفاع آن 35 متر ، قطر داخلی آن 14 و قطر خارجی میل رادکان ، 20 متر است.

 

وی خاطر نشان کرد: همچنین منظر بیرونی بنا تا ارتفاع 5/2 متری به شکل 12ضلعی و از آنجا تا زیر گنبد به صورت 36 ترک نیم ستونی ساخته شده است.

کد مطلب 462632

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