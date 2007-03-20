حلول سال نو خورشیدی در "میل رادکان" چناران رصد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد ، مسعود منتجبی افزود: طبق برنامه ریزی های صورت گرفته ، همچون سالهای گذشته تورهای گردشگری یک روزه برای مشاهده این واقعه طبیعی ، قبل از تحویل سال نو به چناران اعزام می شوند.
وی ، سازنده میل رادکان را ، خواجه نصیر الدین طوسی از دانشمندان قرن هفتم و وزیر هلاکوخان مغول عنوان کرد و گفت: سبک معماری این برج به گونه ای محاسبه و بنا شده است که هرگاه نور خورشید از حفره ی محور مخروطی شکل برج به طور مستقیم به کف زمین بتابد ، نشانه آن ست که سال نو خورشیدی آغاز شده است.
معاون گرد شگری سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی افزود: ارتفاع آن 35 متر ، قطر داخلی آن 14 و قطر خارجی میل رادکان ، 20 متر است.
وی خاطر نشان کرد: همچنین منظر بیرونی بنا تا ارتفاع 5/2 متری به شکل 12ضلعی و از آنجا تا زیر گنبد به صورت 36 ترک نیم ستونی ساخته شده است.
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