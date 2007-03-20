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۲۹ اسفند ۱۳۸۵، ۱۵:۳۵

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر:

مواد مخدر صنعتی در سال 85 خارج از دایره کنترل بود

مواد مخدر سنتی در سال 85 به عنوان اقدامی مثبت تحت کنترل قرار گرفت اما مواد مخدر صنعتی خارج از دایره کنترل بوده و در سال آینده ، تدابیر جدی تری در این خصوص اتخاذ خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر روز گذشته در زاهدان ، از فعالیت 320 لابراتوار تولید مواد مخدر سنتی به هروئین در افغانستان خبر داد.

فداحسین مالکی گفت: مواد مخدر پس از تولید در این لابراتوارها به کشورهای مختلف ترانزیت می ‌شود.

وی افزود: مجامع بین ‌المللی باید در این‌ باره پاسخگو باشند که چرا لابراتوارهای تولید هروئین در افغانستان افزایش یافته است.

مالکی ، میزان تولید تریاک در افغانستان را طی سال جاری 6100 تن اعلام و پیش بینی کرد با توجه به روند افزایش لابراتوارها و نیز کشت خشخاش تا پایان سال 2007 ، تولید تریاک در افغانستان به بیش از 7 هزار تن افزایش یابد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: 92 درصد مواد مخدر دنیا در افغانستان تولید می ‌شود.

وی در ادامه به برگزاری اجلاس سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل در وین اشاره کرد و افزود: در این اجلاس تشکیل سه کمیته میان کشورهای ایران ، افغانستان و پاکستان با نظارت سازمان ملل برای رفع نا امنی و برخورد با کاروانهای قاچاق مواد مخدر مورد تصویب قرار گرفت.

مالکی همچنین ، امضای تفاهمنامه با وزارت آموزش و پرورش در زمینه فرهنگ سازی برای مقابله با استفاده از مواد مخدر و پیشگیری از آن در کتب درسی را یکی از اقدامات سال جاری ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: مواد سنتی مخدر در سال 85 به عنوان اقدامی مثبت تحت کنترل قرار گرفت اما مواد شیمیایی خارج از دایره کنترل بوده و در سال آتی تدابیر جدی تری در این خصوص اتخاذ می ‌شود.

کد مطلب 462742

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