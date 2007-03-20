مواد مخدر صنعتی در سال 85 خارج از دایره کنترل بود

به گزارش خبرگزاری مهر ، دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر روز گذشته در زاهدان ، از فعالیت 320 لابراتوار تولید مواد مخدر سنتی به هروئین در افغانستان خبر داد.

فداحسین مالکی گفت: مواد مخدر پس از تولید در این لابراتوارها به کشورهای مختلف ترانزیت می ‌شود.

وی افزود: مجامع بین ‌المللی باید در این‌ باره پاسخگو باشند که چرا لابراتوارهای تولید هروئین در افغانستان افزایش یافته است.

مالکی ، میزان تولید تریاک در افغانستان را طی سال جاری 6100 تن اعلام و پیش بینی کرد با توجه به روند افزایش لابراتوارها و نیز کشت خشخاش تا پایان سال 2007 ، تولید تریاک در افغانستان به بیش از 7 هزار تن افزایش یابد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: 92 درصد مواد مخدر دنیا در افغانستان تولید می ‌شود.

وی در ادامه به برگزاری اجلاس سالانه کمیسیون مواد مخدر سازمان ملل در وین اشاره کرد و افزود: در این اجلاس تشکیل سه کمیته میان کشورهای ایران ، افغانستان و پاکستان با نظارت سازمان ملل برای رفع نا امنی و برخورد با کاروانهای قاچاق مواد مخدر مورد تصویب قرار گرفت.

مالکی همچنین ، امضای تفاهمنامه با وزارت آموزش و پرورش در زمینه فرهنگ سازی برای مقابله با استفاده از مواد مخدر و پیشگیری از آن در کتب درسی را یکی از اقدامات سال جاری ستاد مبارزه با مواد مخدر عنوان کرد.

دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور گفت: مواد سنتی مخدر در سال 85 به عنوان اقدامی مثبت تحت کنترل قرار گرفت اما مواد شیمیایی خارج از دایره کنترل بوده و در سال آتی تدابیر جدی تری در این خصوص اتخاذ می ‌شود.