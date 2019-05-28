راهپیمایی روز جهانی قدس در ۵۲ نقطه گیلان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مجتبی اشجری پیش از ظهر سه شنبه در دومین نشست ستاد انتفاضه و قدس گیلان که در سالن اجتماعات شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان برگزار شد، روز قدس را روز احیای جهان اسلام دانست و گفت: با تدبیر معمار کبیر انقلاب اسلامی آخرین جمعه ماه مبارک رمضان با عنوان روز جهانی قدس به راهبردی موفق و مورد پذیرش افکار عمومی جهان برای ابراز انزجار و نفرت از رژیم غاصب و جنایتکار صهیونیستی تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه راهپیمایی روز جهانی قدس، نماد اتحاد مسلمانان جهان با محوریت حمایت از مردم مظلوم فلسطین است، تصریح کرد: مسئله فلسطین نه تنها از اذهان مسلمانان فراموش نشده بلکه هر سال بر تعداد ملت‌هایی که آمادگی برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس را دارند افزوده می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با اشاره به اینکه راهپیمایی روز جهانی قدس فرصت مناسبی است تا فریاد مظلومیت ملت فلسطین به گوش جهانیان رسانده شود، افزود: با گذشت چهل سال از نامگذاری روز جهانی قدس از سوی امام خمینی (ره)، مسئله فلسطین به اولویت اول جهان اسلام مبدل گشته است.

حجت‌الاسلام اشجری به گذشت بیش از ۷۰ سال از اشغال فلسطین و مقاومت جانانه مردم این کشور در برابر استکبار جهانی اشاره و اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران امید به رهایی را در بین مردم آزاده فلسطین، نیروهای مبارز و مقاومت افزایش داد.

وی، خودباوری مسلمانان در برابر استکبار جهانی را بزرگترین دستاورد روز جهانی قدس عنوان کرد و گفت: حضور پرشور مسلمانان جهان در راهپیمایی روز قدس و ابراز خشم و انزجار نسبت به جنایات دژخیمان اسرائیلی، نقشه‌ها و دسیسه‌های دشمن اسلام را نقش بر آب کرده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با بیان اینکه طلیعه شکست رژیم متعدی و کودک‌کش اسرائیل آشکار شده است، تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۹۴ بشارت دادند که رژیم صهیونیستی ۲۵ سال آینده را نخواهد دید و بی‌تردید فلسطین آزاد خواهد شد.

حجت‌الاسلام اشجری با بیان اینکه حضور گسترده و پرشور مردم در راهپیمایی روز جهانی قدس همچون زلزله‌ای پایه‌های کاخ استکبار و استعمار را می‌لرزاند، اظهار کرد: راهپیمایی روز جهانی قدس، عرصه مطالبه حقوق مستضعفان از مستکبران جهان است.

وی با بیان اینکه راهپیمایی روز جهانی قدس سال‌جاری با توجه به اقتدار نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و شرایط منطقه از اهمیت خاصی برخوردار است، بیان کرد: مردم ولایی و همیشه در صحنه ایران اسلامی برای برگزاری راهپیمایی باشکوه و دشمن‌شکن روز قدس پا به پای مسلمانان جهان علیه رژیم غاصب صهیونیستی آماده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان از برگزاری راهپیمایی روز جهانی قدس در ۵۲ نقطه استان به سوی میعادگاه نماز جمعه در روز جمعه دهم خردادماه خبر داد و گفت: این راهپیمایی در شهر رشت با سخنرانی حجت‌الاسلام حاج‌صادقی، نماینده ولی‌فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، رأس ساعت ۱۰:۳۰ از مبادی چهارگانه به سوی مصلی امام خمینی (ره) این شهر برگزار خواهد شد.