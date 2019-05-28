به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه کرمپور صبح سه‌شنبه در نشست با هنرمندان و مسئولین انجمن‌های فرهنگی هنری شهر آب‌پخش اظهار داشت: توسعه و تقویت فرهنگ و هنر در استان بوشهر را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم.

وی یکی از مشکلات و دغدغه‌های مهم فرهنگ و ارشاد اسلامی را موضوع اعتبارات دانست و اضافه کرد: امیدواریم با نگاه ویژه مسئولان شاهد رفع کمبودهای اعتباری در حوزه فرهنگ و هنر باشیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با اشاره به اهمیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری از هنرمندان به عنوان سرمایه مهم نام برد و اضافه کرد: تلاش داریم تا در دیدار با هنرمندان مشکلات آنها را شناسایی و برای رفع آن تلاش کنیم.

وی خاطرنشان کرد: یکی از مشکلات اساسی در شهر آب‌پخش مربوط به سالن آمفی‌تئاتر این شهر است که با کمبودها و نواقصی روبرو است و از محل استانی تکمیل و تجهیز خواهد شد که این موضوع را پیگیری می‌کنیم.

کرم‌پور هنر و فرهنگ را راهی برای رفع مشکلات جامعه دانست و ادامه داد: هنرمندان دارای روحیه انعطاف‌پذیری بالایی هستند و این روحیه باعث می‌شود به دستاوردهای بالایی در این حوزه‌ها دست یابیم.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر تاکید کرد: اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری علاوه بر ایجاد شور و نشاط جامعه، موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود و هنرمندان در این راستا نقش محوری ایفا می‌کنند.

‌ توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری

شهردار آب‌پخش نیز در این نشست با تقدیر از فعالیت‌های هنرمندان شهر آب‌پخش اظهار داشت: شهر آب‌پخش دارای هنرمندان بزرگی است و یکی از برترین‌های شهرهای استان در حوزه فرهنگ و هنر محسوب می‌شود.

اعظم صمصامی خواستار تلاش همگانی برای رفع مشکلات هنرمندان شد و اضافه کرد: دستیابی به توسعه نیامند توجه ویژه به بخش فرهنگ و هنر است و باید از فعالان این عرصه حکایت شود.

وی افزود: قول دادم برای ساختن پلاتو همکاری کنم که متأسفانه پیگیری خوبی از سوی هنرمندان عزیز شهر نشد و اینجا اعلام می‌کنم که تا آنجا که مقدور است از توسعه زیرساخت‌های فرهنگی و هنری شهر حمایت می‌کنم.

شهردار آب‌پخش با بیان اینکه این شهر نیازمند یک سالن آمفی‌تئاتر بزرگ و در خور شان مردم است، تاکید کرد: از مسئولان شهرستان و استان می‌خواهم که در این زمینه اهتمام لازم را داشته باشند و شهرداری آب پخش نیز در این زمینه همکاری لازم را خواهد داشت.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دشتستان نیز در این نشست گفت: به منظور برطرف ساختن مشکلات و رفع خواسته‌های بحق هنرمندان از همه ظرفیت‌ها استفاده خواهیم کرد.

عبدالرضا شنان پور بیان کرد: شهر آب‌پخش با پتانسیل بالفعل از هنرمندان خلاق در رشته‌های فرهنگی هنری و دینی اسلامی و با وجود امکانات کم همیشه شاهد کسب عناوین متعدد توسط گروه‌های هنری در رشته‌های مختلف بوده‌ایم.

وی افزود: با توجه به همدلی و تعاملی خوب و صمیمی بین مسئولین انتظار می‌رود قدم‌های بهتر و بیشتری در راستای فعالیت‌های فرهنگی، هنری، دینی و اسلامی برداشته شود که در این راه ما همگام با هنرمندان سراسر شهرستان خواهیم بود.

اکبر باوندنیا مسئول نمایندگی فرهنگ و ارشاد اسلامی شهر آبپخش در ادامه به تشریح وضعیت فعالیت‌های فرهنگی و هنری در شهر آبپخش پرداخت.