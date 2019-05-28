میزان خرید گندم در گناوه ۳ برابر نیاز شهرستان است

به گزارش خبرنگار مهر سید علی پاک نژاد عصر سه شنبه در نشست کمیسیون آرد و نان شهرستان گناوه با تقدیر از برگزاری به‌موقع و مستمر جلسات این کمیسیون اظهار داشت: جلسات کمیسیون آرد و نان این شهرستان به موقع و مستمر برگزاری می‌شود و به جرأت می‌توان این کمیسیون را یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌ها نه تنها در استان بلکه در کل کشور به شمار آورد.

وی با اشاره به وضعیت کیفیت نان در گناوه گفت: با برنامه ریزی مناسب باید برای شناسایی و رفع ایرادها و مشکلات موجود کیفیت نان در شهرستان تلاش شود و اتحادیه نانوایان در زمینه ارتقا و بهبود کیفیت نان ورود کند و وضعیت کیفیت نان نانوایی سنگک‌ها نیز بررسی شود.

وی بیان کرد: تشویق‌هایی برای تعدادی از نانوایی‌ها که برای ارتقا کیفیت نان کارهای لازم را انجام داده و نان با کیفیت به در اختیار مردم قرار می‌دهند در نظر گرفته شده است.

فرماندار گناوه گفت: با توجه به بارندگی‌های مناسب و برداشت خوب محصول گندم سه برابر میزان مصرف گندم در شهرستان خرید گندم از کشاورزان صورت گرفته است.

پاک نژاد با اشاره به اهمیت گازرسانی به نانوایی‌ها اظهار داشت: تاکنون گازرسانی به ۹ نانوایی در شهرستان انجام نشده است که گازرسانی به این نانوایی‌ها نیز که تاکنون انجام نشده است تسریع و در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار گناوه با تاکید بر حفظ بهداشت در نانوایی‌ها گفت: حفظ بهداشت که با سلامتی مردم ارتباط دارد از ضروریات است و از نکات حفظ بهداشت کانال‌های آب روان روبروی نانوایی‌ها است و لازم است شهرداری کانال‌های مجاور نانوایی‌ها را تنظیف کند.