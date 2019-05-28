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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۳:۲۸

فرماندار گناوه:

میزان خرید گندم در گناوه ۳ برابر نیاز شهرستان است

میزان خرید گندم در گناوه ۳ برابر نیاز شهرستان است

گناوه - فرماندار گناوه گفت: با توجه به بارندگی‌های مناسب و برداشت خوب محصول گندم سه برابر میزان مصرف گندم در شهرستان خرید گندم از کشاورزان صورت گرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر سید علی پاک نژاد عصر سه شنبه در نشست کمیسیون آرد و نان شهرستان گناوه با تقدیر از برگزاری به‌موقع و مستمر جلسات این کمیسیون اظهار داشت: جلسات کمیسیون آرد و نان این شهرستان به موقع و مستمر برگزاری می‌شود و به جرأت می‌توان این کمیسیون را یکی از فعال‌ترین کمیسیون‌ها نه تنها در استان بلکه در کل کشور به شمار آورد.

وی با اشاره به وضعیت کیفیت نان در گناوه گفت: با برنامه ریزی مناسب باید برای شناسایی و رفع ایرادها و مشکلات موجود کیفیت نان در شهرستان تلاش شود و اتحادیه نانوایان در زمینه ارتقا و بهبود کیفیت نان ورود کند و وضعیت کیفیت نان نانوایی سنگک‌ها نیز بررسی شود.

وی بیان کرد: تشویق‌هایی برای تعدادی از نانوایی‌ها که برای ارتقا کیفیت نان کارهای لازم را انجام داده و نان با کیفیت به در اختیار مردم قرار می‌دهند در نظر گرفته شده است.

فرماندار گناوه گفت: با توجه به بارندگی‌های مناسب و برداشت خوب محصول گندم سه برابر میزان مصرف گندم در شهرستان خرید گندم از کشاورزان صورت گرفته است.

پاک نژاد با اشاره به اهمیت گازرسانی به نانوایی‌ها اظهار داشت: تاکنون گازرسانی به ۹ نانوایی در شهرستان انجام نشده است که گازرسانی به این نانوایی‌ها نیز که تاکنون انجام نشده است تسریع و در دستور کار قرار گیرد.

فرماندار گناوه با تاکید بر حفظ بهداشت در نانوایی‌ها گفت: حفظ بهداشت که با سلامتی مردم ارتباط دارد از ضروریات است و از نکات حفظ بهداشت کانال‌های آب روان روبروی نانوایی‌ها است و لازم است شهرداری کانال‌های مجاور نانوایی‌ها را تنظیف کند.

کد مطلب 4628227

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