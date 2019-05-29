به گزارش خبرگزاری مهر، جمعیت امام علی (ع) برای بیستمین سال متوالی آئین «کوچه‌گردان عاشق» را به طور همزمان در سراسر کشور اجرا کرد.

در این آئین که هر سال با شروع ماه رمضان در سراسر کشور آغاز می‌شود، مایحتاج غذایی خانواده‌های محروم در قالب کیسه‌های آذوقه توسط مردم و دانشجویان در محلات محروم توزیع می‌شود.

این جمعیت امسال نیز این آئین را به طور همزمان در سراسر کشور با توزیع ۸ هزار کیسه مواد غذایی، توسط اعضا فعال و دفاتر نمایندگی خود در مناطق حاشیه‌نشین برگزار کرد. در سال جاری نیمی از کیسه‌های تهیه شده توسط این جمعیت -حدود ۴ هزار کیسه- در مناطق سیل‌زده استان‌های گلستان، خوزستان، لرستان و سیستان و بلوچستان توزیع شد.

همایش «کوچه گردان عاشق» در شب بیست و یکم رمضان در سالن همایشهای برج میلاد تهران با حضور جمع کثیری از مردم و دانشجویان برگزار شد. در این مراسم ۸۰۰ کیسه مواد غذای در محلات حاشیه پایتخت توسط اعضا این جمعیت توزیع شد. اقلام درون کیسه‌ها شامل برنج، روغن مایع، حبوبات، قند، ماکارونی، چای، خرما، رب گوجه فرنگی، تن ماهی، پنیر، گوشت مرغ، گوشت قرمز می‌شود.

مناطق تحت پوشش این طرح در تهران پاسگاه نعمت آباد، خلازیر، اسلام شهر، کوره محمودآباد، شهریار، حسن آباد فشافویه، قلعه حسن خان، قرچک، ورامین، کن و کوهسار، پاکدشت و… بود. همچنین این طرح به طور همزمان در استان‌ها و شهرستانهای سیستان و بلوچستان، کرمانشاه، کردستان، خورستان، اصفهان، البرز، آمل، بوشهر، تبریز، خراسان، زنجان، ساری، آذربایجان غربی، سمنان، فارس، قم، کرمان، گلستان، لرستان، هرمزگان، همدان، یزد نیز برگزار می‌شود. توزیع کیسه‌های آذوقه در سراسر کشور تا پایان رمضان ادامه دارد.