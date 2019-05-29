به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «کودک بی‌قرار (بیش‌فعال)» نوشته داوید الکیند با ترجمه مترجم محمدحسین سروری و منیژه زارعی کیوی به‌تازگی توسط نشر نگاه به چاپ دوم رسیده است.

نویسنده این کتاب می‌گوید با اطمینان می‌توان گفت قبلاً تبعیض و نابرابری در تربیت آموزشگاهی و فرصت‌های نابرابر شغلی در جامعه پست‌مدرن بیداد می‌کرده است. اما اینها تنها بخشی از الگوهای گسترده‌تر تبعیض علیه اقلیت‌ها به‌طور اعم و زنان به‌طور اخص بوده و کودکان را دربرنمی‌گرفت. اساسآ نظریه نوین درباره کودکان و نوجوانان برای مقابله با تمام مشکلات زندگی، نه برای اصلاح و بهبود موقعیت غیرقابل تحمل، به‌ویژه برای کودکان طبقه متوسط جامعه، پدید نیامد. در عوض، نظریه توانمندی کودک و شتاب دادن به رشد سریع آنها که الزام‌آور بود، قبل از هر چیز نوعی سازش و هماهنگی با تغییرات جامعه بزرگسالی بود.

کتاب پیش رو در ۲ بخش با عناوین «کودکان بی‌قرار ما» و «کودکان بی‌قرار: کودکان استرسی» به موضوع تربیت کودکان و تبیین بی‌قراری کودکان و نوجوان معاصر می‌پردازد. نقش والدین، مدارس و مراکز آموزشی و وسائل ارتباط جمعی به‌عنوان عوامل موثر در زودرسی نابهنگام کودکان در بخش اول؛ و رشد تدریجی و آرام، یادگیری رفتارهای اجتماعی، واکنش کودکان نسبت به استرس، کمک به کودکان بی‌قرار و زودرس نابهنگام از موضوعاتی هستند که در بخش دوم مورد بررسی قرار می‌گیرند.

داوید الکیند در معرفی کتاب پیش‌رو می‌نویسد: در کتاب «کودک بی‌قرار» مفاهیم شایع و فراگیر کودکان در قالب استعاراتی نظیر لوح سفید و نهال در حال رشد خلاصه شد که در دنیای پست مدرن آمریکای کنونی از مدتها قبل شروع شده بود. نظریه نوین کودکان در حال شکل‌گیری بود و می‌بایست زیربنای اساسی توضیح و تبیین بی‌قراری کودکان و نوجوانان معاصر باشد. گرچه من قبلاً با این نظریه آشنا نبودم، اما اکنون شناخت کافی از آن به دست آورده‌ام. نظریه جدید درباره کودکان و نوجوانان در استعاره‌ای از کودک تحت عنوان کودک برتر (ابرکودک) تجلی پیدا می‌کند. ابرکودک همانند ابرمرد، قدرت فوق‌العاده و توانمندی‌های زودرس زیادی، حتی در مقام نوزاد از خود نشان می‌هد. این ویژگی به ما اجازه می‌دهد که تصور کنیم می‌توانیم سرعت و شتاب رشد کودکی را که یکپارچه انرژی و تحرک است، بدون وارد ساختن آسیب‌های جدی و با مصونیت کامل، بیشتر کنیم.

عناوین این کتاب به ترتیب عبارت‌اند از:

مقدمه ویرایش جدید، بخش اوّل: کودکان بی‌قرار ما، فصل ۱: کودکان بی‌قرار ما، فصل ۲: عوامل مؤثر در زودرسی نابهنگام کودکان: والدین، فصل ۳: عوامل مؤثر در زودرسی نابهنگام کودکان: مدارس و مراکز آموزشی، فصل ۴: عوامل مؤثر در زودرسی نابهنگام کودکان: وسایل ارتباط جمعی، بخش دوّم: کودکان بی‌قرار: کودکان استرسی، فصل ۵: رشد تدریجی و آرام، فصل ۶: یادگیری رفتارهای اجتماعی، فصل ۷: کودکان زودرس نابهنگام: کودکان تحت فشار و عصبی، فصل ۸: واکنش کودکان نسبت به استرس، فصل ۹: کمک به کودکان بی‌قرار و زودرس نابهنگام.

به گفته الکیند، نظریه نوین درباره توانایی و شایستگی زنان و کودکان و اقلیت‌ها به این خاطر مورد استقبال قرار گرفت که تصورات پیشین، آنها را دچار آسیب‌های جدی اجتماعی کرده یا از حقوق مسلم خود محروم ساخته بود. اما این استدلال در مورد نظریه جدید توانمندی‌های کودک صدق نمی‌کند. به‌عکس، نظریه و تصور پیشین از کودکان، به عنوان موجودات در حال رشدی که به مراقبت و راهنمایی بزرگترها نیاز دارند، محیط و موقعیت اجتماعی خاصی را پدید آورد که آموزش و پرورش کودک از وجهه سالم‌تری برخوردار بودند. به موجب آن، قوانین کودکان کارگر و تحصیلات اجباری، برنامه‌های مصونیت جهانی، قانون‌گذاری درباره کودکان نیازمند و برنامه جهانی WIC که فراهم کردن تغذیه زنان باردار را مد نظر داشت، به‌وجود آمد. به‌این‌ترتیب الکیند معتقد است از سال ۱۹۵۰ کودکان سالم‌تر و تحت حمایت بیشتر و امکان برخورداری بهتر از امکانات تحصیلی را داشتند که نسبت به هر دوره تاریخی دیگری پیشرفت شایانی را نشان می‌داد.

چاپ دوم این کتاب با ۳۱۱ صفحه و قیمت ۴۰ هزار تومان عرضه شده است.