بیژن نوباوه میهمان ویژه سلسله نشستهای«دفاع همچنان باقیست»درقزوین

محمدکشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری هشتمین جلسه از سلسله نشستهای «دفاع همچنان باقیست…» خبر داد و اظهار داشت: این نشست با حضور بیژن نوباوه از رزمندگان دفاع مقدس و نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی با موضوع «خبرنگاری جنگ و بحران» در روز پنج شنبه نهم خردادماه سالجاری در ساعت ۹ صبح در سالن اجتماعات مولانا واقع در میدان میرعماد برگزار می شود.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان قزوین تصریح کرد: این نشست با همکاری سازمان بسیج رسانه استان قزوین، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری برگزار می شود.

وی افزود: در پایان این دوره آموزشی، گواهی شرکت در دوره به شرکت کنندگان اعطا می شود.

کشاورز با اشاره به راهبرد سالجاری بسیج رسانه گفت: ظرفیت رسانه‌ها در راستای رونق تولید با تشویق جامعه به مصرف تولیدات داخلی مؤثر است و در بسیج رسانه نیز تلاش کرده ایم به این امر توجه داشته باشیم.

وی یادآورشد: در گرامیداشت هفته کارگر، بازدید اصحاب رسانه از یکی از کارخانه‌های مهم استان و نیز بازدید از سرپرستی روزنامه کار و کارگر در دستور کار سازمان بسیج رسانه قرار گرفت.