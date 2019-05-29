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۸ خرداد ۱۳۹۸، ۱۵:۲۴

مسئول سازمان بسیج رسانه استان قزوین:

بیژن نوباوه میهمان ویژه سلسله نشستهای«دفاع همچنان باقیست»درقزوین

بیژن نوباوه میهمان ویژه سلسله نشستهای«دفاع همچنان باقیست»درقزوین

قزوین- مسئول سازمان بسیج رسانه استان قزوین گفت: هشتمین جلسه از سلسله نشستهای «دفاع همچنان باقیست» با حضور بیژن نوباوه در قزوین برگزار می شود.

محمدکشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری هشتمین جلسه از سلسله نشستهای «دفاع همچنان باقیست…» خبر داد و اظهار داشت: این نشست با حضور بیژن نوباوه از رزمندگان دفاع مقدس و نمایندگان سابق مجلس شورای اسلامی با موضوع «خبرنگاری جنگ و بحران» در روز پنج شنبه نهم خردادماه سالجاری در ساعت ۹ صبح در سالن اجتماعات مولانا واقع در میدان میرعماد برگزار می شود.

مسئول سازمان بسیج رسانه استان قزوین تصریح کرد: این نشست با همکاری سازمان بسیج رسانه استان قزوین، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس و اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل استانداری برگزار می شود.

وی افزود: در پایان این دوره آموزشی، گواهی شرکت در دوره به شرکت کنندگان اعطا می شود.

کشاورز با اشاره به راهبرد سالجاری بسیج رسانه گفت: ظرفیت رسانه‌ها در راستای رونق تولید با تشویق جامعه به مصرف تولیدات داخلی مؤثر است و در بسیج رسانه نیز تلاش کرده ایم به این امر توجه داشته باشیم.

وی یادآورشد: در گرامیداشت هفته کارگر، بازدید اصحاب رسانه از یکی از کارخانه‌های مهم استان و نیز بازدید از سرپرستی روزنامه کار و کارگر در دستور کار سازمان بسیج رسانه قرار گرفت.

کد مطلب 4628841

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