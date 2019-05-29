به گزارش خبرنگار مهر، کیوان هاشم زاده عصر چهارشنبه در جمع اعضای شورای شهر بوشهر اظهار داشت: در راستای ساماندهی کیوسک‌های سطح شهر مقرر شده است تمامی کیوسک‌ها شناسنامه دار شوند که با این اقدام صاحبان، متراژ، محل استقرار، کاربری و میزان بدهی‌های هر کیوسک به صورت شفاف مشخص می‌شود.

وی اضافه کرد: شناسنامه‌دارشدن کیوسک‌ها اقدام بسیار خوبی است اما درخواست دارم تا انجام این کار همه کیوسک‌ها شماره گذاری شود تا شاهد ایجاد کیوسک‌های بدون مجوز یا جابجایی‌های غیر قانونی نباشیم.

هاشم زاده با تبریک انتصاب فرمانده جدید پلیس راهور استان گفت: انتظار داریم رفتارهای بسیار خوبی که پلیس در این چند سال داشته ادامه پیدا کند و تعامل، خوش رفتاری، مهربانی و رئوفت با شهروندان بیش از گذشته سرلوحه عزیزان در نیروی انتظامی قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: همچنین انتظار داریم با تعامل بیشتر بین مدیریت شهری و پلیس راهور و اجرای طرح‌های کارشناسی شده در حوزه ترافیک گره از کار مردم باز شود تا مردم با آرامش و آسایش محیطی بیشتری به زندگی خود ادامه دهند.