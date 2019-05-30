نواقص خدمات درمانی در بیمارستان معتمدی گرمسار رفع شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا کاتب بعدازظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مشکلات شبکه بهداشت و درمان گرمسار به میزبانی سالن جلسات شبکه و بهداشت و درمان این شهر ضمن بیان اینکه وجود نواقص در نحوه ارائه خدمات درمانی به مردم اعتماد آن‌ها را از شبکه بهداشت و درمان سلب می‌کند، ابراز داشت: این امر می‌تواند فاجعه سنگینی را در شهرستان به بار آورد.

وی با تأکید بر لزوم رفع نواقص موجود در ارائه خدمات درمانی و بهداشتی خاطرنشان کرد: پیگیری برای وصول مطالبات بیمارستان معتمدی گرمسار از شرکت‌های بیمه و سازمان بیمه تأمین اجتماعی در دستور کار قرار دارد.

نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس، کاهش هزینه‌های درمانی را از دیگر اولویت‌های مهم مجلس برشمرد و ابراز داشت: طرح‌های شبکه بهداشت در راستای کاهش هزینه‌های مردم در امر بهداشت و درمان اجرایی می‌شود.

کاتب در ادامه تصریح کرد: تکمیل کادر نیروی انسانی در بیمارستان معتمدی گرمسار و جذب نیروهای متعهد، متخصص و سرآمد در دستور کار دانشکده علوم پزشکی این منطقه قرار گیرد.

وی با اشاره به برخی مشکلات فنی و تخصصی موجود در شبکه بهداشت و درمان، بیان کرد: مسائل موجود از مسئولان ارشد کشوری پیگیری و بستر لازم برای رفع آن فراهم می‌شود.