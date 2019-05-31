نمره مدیریت بحران در مازندران کمی بالاتر از صفر است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد حسین زادگان پنجشنبه شب در همایش رسانه و مدیریت بحران در چالوس با بیان اینکه وفاق و همدلی بین همه مدیران نهادهای دولتی، نظامی و انتظامی و مردم سبب شد تا سیل اخیر به خوبی مدیریت شود، گفت: شناخت از مازندران و ظرفیت‌های آن باعث شد تا در سریع‌ترین زمان ممکن مشکلات مردم بطور نسبی کاهش یابد و البته ۸۰ درصد کار انجام نشده و در حال پیگیری هستیم.

حسین زادگان افزود: همواره بزرگ و کوچک نمایی از جمله آسیب‌هایی است که در رسانه‌ها وجود دارد اما در جریان سیل اخیر این آسیب در رسانه‌های مازندران وجود نداشته و خبرنگاران سریع، دقیق و به موقع اخبار بحران سیل را پوشش دادند.

حسین زادگان اضافه کرد: در جریان سیل اخیر طی ویدئو کنفرانسی که با رئیس جمهور داشتم، یاد آور شدم که یکی از کارهای بزرگی که در سیل اخیر انجام شد، مدیریت بحران با رسانه‌ها بود.

نماینده عالی دولت در مازندران با تاکید بر مقوله پیشگیری قبل از وقوع بحران، نقش رسانه را در این بخش بسیار مهم و تأثیر گذار برشمرد و خاطر نشان کرد: فرهنگ سازی و اطلاع رسانی به موقع بحران توسط رسانه‌ها چه قبل از وقوع بحران و چه حین و پس از آن سبب کاهش آثار و آسیب آن می‌شود.

حسین زادگان با بیان اینکه در زمان بحران سیل همزمان با امداد رسانی سعی کردیم، به جبران خسارت‌ها هم بپردازیم، تصریح کرد: در سیل اخیر مازندران، توانستیم مصوبه کشاورزی را جهت جبران خسارت‌های کشاورزان شرق مازندران بگیریم، کاری که برای سیل زدگان غرب مازندران در سیل مهرماه ۹۷ انجام نشد که در تلاش هستیم تا این مصوبه را برای غرب استان نیز تسری بدهیم.

استاندار مازندران با بیان اینکه مطالبه گری با سیاه نمایی فرق دارد، اظهار داشت: رسانه‌ها در هنگام بحران و پس از آن باید مطالبه گری کنند.

وی با تاکید بر اینکه حذف فاصله‌های بین مردم و مسئولان هنر مدیریتی استان است، ادامه داد: کارگروه رسانه و توسعه استان شکل گرفته و پیگیر تشکیل شدن آن هستیم و معتقدیم باید برای توسعه و پیشرفت مازندران، امپراطوری رسانه‌ای تشکیل شود.

حسین زادگان در بخش دیگر سخنان خویش گریزی هم به دستاورد وفاق همدلی بین مدیران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی زد و تصویب منطقه آزاد در سه لکه مازندران از دستاوردهای این وفاق است.

وی با تاکید بر اینکه در حوزه مدیریت بحران در کشور و به تبع ان در مازندران کمی بالاتر از صفر قرار داریم، افزود: مشکلات زیادی در اطلاع رسانی، فرهنگ سازی، امکانات و اختیارات در حوزه مدیریت بحران وجود دارد.

این مسئول همچنین از راه اندازی هلدینگ سرمایه گذاری در مازندران هم سخن گفت و بیان داشت؛ این موضوع را با همراهی نمایندگان مجلس پیگیری می‌کنیم.