حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر از انتخاب این استان به عنوان یکی از استانهای برتر کشور در حوزه مدیریت بحران خبر داد و از تشکیل کارگروه رسانهای بحران در راستای ارتقای اطلاعرسانی، آموزش و فرهنگسازی خبر داد.
وی با اشاره به موفقیت اخیر مازندران در عرصه مدیریت بحران گفت: انتخاب استان مازندران بهعنوان یکی از استانهای برتر کشور در گردهمایی رؤسای مراکز، مدیران دستگاهها و استانها در تهران و تقدیر مقام عالی وزارت کشور و شورای عالی مدیریت بحران، حاصل همین تلاشهاست.
وی با بیان اینکه این موفقیت نتیجه اقدامات اثربخش در طول سالهای گذشته بوده، افزود: پاسخ مؤثر به هشدار سطح قرمز در پایان سال، اجرای موفق پویش «عمل ایمن، استقبال ایمن از بهار» ، مدیریت بحرانهای مختلف، جنگ ۱۲ روزه، افتتاح متمرکز پروژهها و پیشرفت فیزیکی طرحها، همه دست به دست هم داد تا امروز شاهد این اتفاق مبارک برای استان مازندران باشیم.
محمدی با اشاره به اهمیت نقش رسانه و آموزش در مدیریت بحران، از تشکیل کارگروه رسانهای و آموزش بحران در استان خبر داد و گفت: در راستای اجرای بند (ژ) ماده ۹ قانون مدیریت بحران و با تأکید استاندار و تدابیر مقام عالی وزارت در همایش ملی روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی، طی روزهای اخیر این جلسه تشکیل شد.
وی تصریح کرد: این کارگروه رسانهای نقش محوری در حوزه آموزش و اطلاعرسانی بحران خواهد داشت؛ از مراحل پیشگیری و آمادگی گرفته تا پاسخ و بازتوانی پس از بحران. هدف، ایجاد ارتباط مؤثر میان دستگاهها، رسانهها و مردم برای آگاهیبخشی، نظارت، فرهنگسازی و ارتقاء آموزش در سطح استان است.
مدیرکل مدیریت بحران مازندران در پایان تأکید کرد: با انسجام و همافزایی در این حوزهها، انشاءالله به سمت جامعهای ایمن و تابآور در استان مازندران حرکت خواهیم کرد.
