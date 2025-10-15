  1. استانها
محمدی: مازندران در صدر استان‌های برتر مدیریت بحران کشور قرار گرفت

ساری - مدیرکل مدیریت بحران استانداری مازندران از انتخاب استان به عنوان استان‌های برتر مدیریت بحران خبر داد و گفت: کارگروه رسانه‌ای بحران برای حرکت به‌سوی جامعه‌ای تاب‌آور شکل گرفته است.

حسینعلی محمدی در گفت وگو با خبرنگار مهر از انتخاب این استان به عنوان یکی از استان‌های برتر کشور در حوزه مدیریت بحران خبر داد و از تشکیل کارگروه رسانه‌ای بحران در راستای ارتقای اطلاع‌رسانی، آموزش و فرهنگ‌سازی خبر داد.

وی با اشاره به موفقیت اخیر مازندران در عرصه مدیریت بحران گفت: انتخاب استان مازندران به‌عنوان یکی از استان‌های برتر کشور در گردهمایی رؤسای مراکز، مدیران دستگاه‌ها و استان‌ها در تهران و تقدیر مقام عالی وزارت کشور و شورای عالی مدیریت بحران، حاصل همین تلاش‌هاست.

وی با بیان اینکه این موفقیت نتیجه اقدامات اثربخش در طول سال‌های گذشته بوده، افزود: پاسخ مؤثر به هشدار سطح قرمز در پایان سال، اجرای موفق پویش «عمل ایمن، استقبال ایمن از بهار» ، مدیریت بحران‌های مختلف، جنگ ۱۲ روزه، افتتاح متمرکز پروژه‌ها و پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، همه دست به دست هم داد تا امروز شاهد این اتفاق مبارک برای استان مازندران باشیم.

محمدی با اشاره به اهمیت نقش رسانه و آموزش در مدیریت بحران، از تشکیل کارگروه رسانه‌ای و آموزش بحران در استان خبر داد و گفت: در راستای اجرای بند (ژ) ماده ۹ قانون مدیریت بحران و با تأکید استاندار و تدابیر مقام عالی وزارت در همایش ملی روز جهانی کاهش اثرات بلایای طبیعی، طی روزهای اخیر این جلسه تشکیل شد.

وی تصریح کرد: این کارگروه رسانه‌ای نقش محوری در حوزه آموزش و اطلاع‌رسانی بحران خواهد داشت؛ از مراحل پیشگیری و آمادگی گرفته تا پاسخ و بازتوانی پس از بحران. هدف، ایجاد ارتباط مؤثر میان دستگاه‌ها، رسانه‌ها و مردم برای آگاهی‌بخشی، نظارت، فرهنگ‌سازی و ارتقاء آموزش در سطح استان است.

مدیرکل مدیریت بحران مازندران در پایان تأکید کرد: با انسجام و هم‌افزایی در این حوزه‌ها، ان‌شاءالله به سمت جامعه‌ای ایمن و تاب‌آور در استان مازندران حرکت خواهیم کرد.

