احکام هر چه سریعتر به مرحله اجرا برسد/ایجاد بانک ایده ها

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید ابراهیم رئیسی عصر جمعه در دیدار قضات و کارکنان دستگاه قضایی خراسان جنوبی بیان کرد: در جهت نزدیک شدن خراسان جنوبی به شاخص های تحول دستگاه قضایی اقدامات خوبی انجام شده است.

وی با بیان اینکه اطاله دادرسی از معضلات حوزه قضایی بوده که در خراسان جنوبی وضعیت خوبی دارد، گفت: همچنین در خراسان جنوبی کاهش جمعیت کیفری و دقت نسبت به حبس و زندانی کردن افراد، با احتیاط و حساسیت عمل شده است.

آیت الله رئیسی با بیان اینکه پرونده های معوقه از دغدغه های بنده بوده که باید به سرانجام برسد، افزود: تمام احکام باید هر چه سریعتر به مرحله اجرا برسد در غیر این صورت تمام زحمات در رسیدگی ها با مشکل مواجه می شود که خوشبختانه در خراسان جنوبی شرایط مناسبی دارد.

تخصیص اعتبار به دستگاه قضائی در خراسان جنوبی

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: خراسان جنوبی با داشتن نیروهای فرهیخته و همکاران متدین و قانع در رابطه با مسائل قضایی و اجرای عدالت گام های خوبی برداشته است.

آیت الله رئیسی اظهار کرد: امروز شان و کرامت قضات باید حفظ شود چراکه شان قاضی هم زمینه برای رسیدگی های عادلانه را فراهم می کند و هم حکم متغن او را ترتیب اثر می دهد.

آیت الله رئیسی اظهار کرد: شان و منزلت قاضی ایجاب می کند که دغدغه معیشت را نداشته باشد و عزت قاضی در دستگاه قضائی را به این می دانیم که نظام قضایی از قاضی نفوذ ناپذیر، شجاع و دلداده به خدا که برای احقاق حق و ابطال باطل جز خدا چیزی دیگر را نمی شناسد باید حمایت کند.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: از قضاتی که به دور از هر گونه نفوذ پذیری با قاطعیت حکم صادر می کنند، حمایت جدی می شوند.

وی بیان کرد: از یک هفته قبل تیمی ۱۰ نفره برای مشکلات قضایی و اداری خراسان جنوبی به استان اعزام شده که طی جلسه ای بررسی و مبلغ قابل توجهی برای رفع مشکلات استان به ویژه در بخش های کمبود فضا و رفاهی، تسهیلات قضات و کارکنان تصویب شد.

وی با بیان اینکه کار قضایی و قاضی در دادگاه و دادسرا کار دشواری است، گفت: قاضی باید اطلاعات قانونی و حقوقی کامل داشته باشد و توان مهندسی کردن اجرای قانون را داشته باشد.

تنقیح قوانین مورد توجه قرار گیرد

آیت الله رئیسی حجم بالای قانون یکی از مشکلات موجود در قوانین است، اظهار کرد: تنقیح قوانین باید مورد توجه قرار گیرد چراکه حجم بالای قانون مشکلی را حل نمی کند.

وی ادامه داد: قوانین گاهی تعارض و اجمال دارد که باید حل شود و مطلق و مقیدهایی که در قانون وجود دارد، باید روشن شود.

رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه قوانین به دور از هرگونه تعارض برای مجریان و دست اندکاران باشد، افزود: تلاش جدی دستگاه های مسئول باید در کاهش ورودی پرونده ها به دادگستری باشد.

آیت الله رئیسی تاکید کرد: یکی از مشکلات دستگاه های قضایی حجم بالای پرونده ورودی به دادگستری بوده که دادستان ها با همکاری دستگاه اداری در راستای کاهش ورودی پرونده به دادگستری باید تلاش کنند.

وی با بیان اینکه فعال کردن ظرفیت ثبت اسناد لازم است، اظهار کرد: به دنبال احیا ظرفیت سازمان ثبت هستیم چراکه احیای سازمان های ثبت و با میانجی گری می توان حجم پرونده ها را کاهش داد.

ایجاد بانک ایده ها در دستگاه قضا

آیت الله رئیسی با اشاره به گام دوم انقلاب بیان کرد: در این گام نیازمند تحول هستیم که باید از مدیران و اراده تمام اجزا آغاز شود چراکه با اراده تنها بخشی از اجزا سازمان تحقق نمی یابد.

رئیس قوه قضائیه بیان کرد: در گام دوم انقلاب تحول را اجرایی و عملیاتی کنیم که با دستان قضات و کارکنان دادگستری اتفاق می افتد.

وی با بیان اینکه به دنبال ایجاد بانکی به نام بانک ایده ها در دستگاه قضایی هستیم، افزود: پیشنهادات تحولی در حوزه قضا باید به مرکز منعکس شود.